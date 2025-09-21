Обмін важкопоранених і тяжкохворих військових полонених. Фото: Володимир Зеленський/Facebook

Всі обміни полоненими між Україною та Російською Федерацію відбувалися з ініціативи української сторони, стверджують у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Росіяни жодного разу не зверталися з запитом повернути своїх полонених. Крім того, окупанти довгий час приховували, що утримують у полоні важкопоранених і тяжкохворих.

Про це розповіла представниця Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Наталія Мельник на “Фестивалі думок”. Інформаційним партнером події виступає Вільне Радіо.

За словами Наталії Мельник, після Стамбульського перемовного процесу українська сторона системно наполягає на поверненні важкопоранених і тяжкохворих військових полонених. Адже, відповідно до міжнародного гуманітарного права, зазначена категорія взагалі не має перебувати в полоні чи незаконному утриманні.

“Тому до 2025 року російська сторона максимально приховувала, що ця категорія взагалі є у них в полоні. Хоча в Україні є всі відомості про тих, хто був важкопоранений під час потрапляння в полон, хто мав важкі захворювання і травми. Російська сторона нам часто цинічно відповідала “вони вже не тяжкохворі, ми їх лікуємо”. Але нас така відповідь максимально не влаштовує”, — наголосила представниця Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Представниця Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Наталія Мельник на “Фестивалі думок”, 20 вересня 2025 року. Фото: Вільне Радіо

Вона додала, що російська сторона жодного разу не ініціювала обмін.

“Саме ми пропонуємо формати обмінів і пропонуємо росіянам забирати їхніх полонених, які перебувають у нас. Виходить, що нам вони не потрібні, але і росіянам ці полонені також не потрібні”, — розповіла Наталія Мельник.

Також у Координаційному штабі розповіли, що росіяни часто вдаються до маніпуляцій, щоб зірвати обмін. Але Україна не може “йти в лобову з Російською Федерацією”, інакше процес може зупинитися.

“В списки на обмін потрапляли різні категорії, зокрема, і така категорія, як зрадники. Якщо українська сторона відмовиться від будь-кого в процесі обміну, то це стане для росіян можливістю зупинити і перемовний процес, і обміни. Замість зрадника, повірте мені, вони не віддадуть людину, яка цього гідна”, — поділилася представниця Координаційного штабу.

Нагадаємо, нещодавно в Україну у межах репатріаційних заходів повернули тисячу тіл, які, за твердженням російської сторони, належать українським військовослужбовцям. Найближчим часом слідчі спільно з експертними установами МВС проведуть усі необхідні експертизи та ідентифікацію репатрійованих тіл.