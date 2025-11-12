Підтримайте Вільне Радіо
Соледарська міська військова адміністрація пропонує деяким жителям громади, які взяли житло в іпотеку за програмою “єОселя”, одноразову матеріальну допомогу до 250 тисяч гривень. Йдеться про компенсацію першого іпотечного внеску коштом місцевого бюджету. Розповідаємо, як податися на допомогу, хто це може зробити та в які терміни потрібно встигнути зібрати документи.
Порядок надання одноразової матеріальної соціальної допомоги для компенсації частини першого внеску за іпотечними кредитами в рамках державної програми “єОселя” опублікували на офіційному сайті Соледарської міської військової адміністрації.
Згідно з розпорядженням, право на отримання допомоги мають зареєстровані на території Соледарської громади жителі, які перемістились до безпечніших регіонів та належать до однієї з цих категорій:
Заявник на допомогу повинен бути учасником державної програми “єОселя”, на момент подачі документів на допомогу він вже повинен мати укладений іпотечний договір з уповноваженим банком-партнером програми “єОселя” на придбання житла не раніше 15 жовтня 2025 року, а також повинен вже здійснити перший платіж за іпотечним договором. Тільки за дотримання всіх трьох умов можна отримати виплату.
Розмір матеріальної допомоги залежить від розміру першого платежу за договором, але не може бути більшим за 250 тис. грн. Якщо платіж був більшим, компенсація становить 250 тис. грн.
Для того, аби отримати компенсацію у 2025 році, потрібно встигнути подати документи до 5 грудня.
Всі копії окрім договору купівлі-продажу заявник повинен завірити власноруч.
Заяву з пакетом документів можна подати особисто до УСЗН Соледарської міськради за адресою м. Київ, вул. Бориславська, буд. 72/3. Окрім цього, папери можна надіслати на цю адресу й поштою.
Нагадаємо, 20 тисяч українських родин отримали пільгові кредити на придбання житла з початку дії державної програми “єОселя”. Загальна сума виданих у межах програми кредитів сягнула майже 35 млрд грн.
