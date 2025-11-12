Житло за програмою “єОселя”. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Соледарська міська військова адміністрація пропонує деяким жителям громади, які взяли житло в іпотеку за програмою “єОселя”, одноразову матеріальну допомогу до 250 тисяч гривень. Йдеться про компенсацію першого іпотечного внеску коштом місцевого бюджету. Розповідаємо, як податися на допомогу, хто це може зробити та в які терміни потрібно встигнути зібрати документи.

Порядок надання одноразової матеріальної соціальної допомоги для компенсації частини першого внеску за іпотечними кредитами в рамках державної програми “єОселя” опублікували на офіційному сайті Соледарської міської військової адміністрації.

Хто та за яких умов може отримати кошти

Згідно з розпорядженням, право на отримання допомоги мають зареєстровані на території Соледарської громади жителі, які перемістились до безпечніших регіонів та належать до однієї з цих категорій:

учасники бойових дій, визначені пунктами 19—25 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

люди з інвалідністю внаслідок війни, визначені пунктами 11— 16 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

члени сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України.

Заявник на допомогу повинен бути учасником державної програми “єОселя”, на момент подачі документів на допомогу він вже повинен мати укладений іпотечний договір з уповноваженим банком-партнером програми “єОселя” на придбання житла не раніше 15 жовтня 2025 року, а також повинен вже здійснити перший платіж за іпотечним договором. Тільки за дотримання всіх трьох умов можна отримати виплату.

Розмір матеріальної допомоги залежить від розміру першого платежу за договором, але не може бути більшим за 250 тис. грн. Якщо платіж був більшим, компенсація становить 250 тис. грн.

Для того, аби отримати компенсацію у 2025 році, потрібно встигнути подати документи до 5 грудня.

Які документи потрібно зібрати для отримання допомоги

заяву на призначення допомоги (приклад є нижче в новині);

копія паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу;

копія реєстраційного номера облікової картки платника податків або копія сторінки паспорта з відміткою про відмову від номера;

копія довідки ВПО;

витяг з реєстру Соледарської громади;

копія документа, що підтверджує пільгову категорію: посвідчення УБД, посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни, посвідчення члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана чи захисника/захисниці України;

нотаріально завірена копія договору іпотечного кредитування (або договору іпотеки) з банком на придбання житла;

копія документа про сплату першого внеску за державною іпотечною програмою “єОселя” (платіжна інструкція або доручення);

нотаріально завірена копія договору купівлі-продажу житла;

оригінал довідки з банку про відкриття рахунку для перерахування коштів.

Всі копії окрім договору купівлі-продажу заявник повинен завірити власноруч.

Заяву з пакетом документів можна подати особисто до УСЗН Соледарської міськради за адресою м. Київ, вул. Бориславська, буд. 72/3. Окрім цього, папери можна надіслати на цю адресу й поштою.

Нагадаємо, 20 тисяч українських родин отримали пільгові кредити на придбання житла з початку дії державної програми “єОселя”. Загальна сума виданих у межах програми кредитів сягнула майже 35 млрд грн.

