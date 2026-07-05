Гранти для бізнесу. Ілюстратине фото: Pexels

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Українці, які через війну мусили переїхати до інших регіонів, та жителі постраждалих від війни територій можуть отримати до 2600 доларів фінансової підтримки на відкриття або перезапуск власної справи. Стартувала нова хвиля програми для жителів чотирьох областей.

Про можливість пишуть у громадській організації “Центр зайнятості Вільних людей”, яка реалізує програму підтримки мікробізнесу у співпраці з Mercy Corps.

Можливість доступна для жителів Дніпропетровської, Одеської, Чернігівської та Київської областей.

Учасники можуть отримати до 2600 доларів на започаткування або відновлення власної справи. Крім фінансової допомоги, програма передбачає консультаційний супровід підприємців — від подання заявки до розвитку бізнесу.

Хто може отримати допомогу на власну справу

Податися на програму можуть переселенці, а також місцеві жителі територій, де велися або тривають бойові дії. Йдеться про населені пункти, визначені наказом №376 Міністерства розвитку громад та територій України.

Водночас територія проживання заявника має перебувати під контролем українського уряду. Людей із районів активних бойових дій або територій, де є підвищені ризики для життя та ведення бізнесу, до програми не залучатимуть.

Учасників відбиратимуть на конкурсній основі. Перевагу надаватимуть заявникам із реалістичними бізнес-ідеями, розумінням ринку та потенціалом для розвитку власної справи.

За даними організаторів, із 2023 року в межах програми фінансову підтримку вже отримали 343 мікробізнеси у різних регіонах України. Команда проєкту також провела понад 500 індивідуальних візитів та консультацій для підприємців.

Нині триває новий етап прийому заявок. Заповнити анкету можна на сторінці реєстрації програми.

Додаткові консультації щодо умов участі та відбору можна отримати за телефоном гарячої лінії: (097)460-10-48.

Програму реалізують за фінансової підтримки Швейцарії через Швейцарську агенцію розвитку та співробітництва.

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