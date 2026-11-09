До 30 груп піхоти одночасно: росіяни штурмують Добропільський напрямок фронту під час туманів, — командир 1 ОШП

Добропілля у 2026 році. Фото: бригада “Рубіж”

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Через листопадову погоду, за якої піхотинців видно здалеку, російські війська змінили тактику дій на Добропільському напрямку та почали посилювати штурми в туман. Розмір піхотних груп, які намагаються проникнути повз оборонні укріплення ЗСУ, не змінився, однак їх більшає. Подекуди — у п’ять разів.

Про це в ефірі “24 каналу” розповів командир 1 ОШП імені Дмитра Коцюбайла Дмитро Філатов.

“За туману, за складних погодних умов, противник постійно користується цими умовами намагається великою навалою рухатись. Я маю на увазі групи. Чисельність груп залишається та ж сама, але кількість їх у туман зростає вп’ятеро. Тому у нас є дні, коли ми можемо бачити, як рухається одночасно 30 груп противника вздовж лінії корпусу”, — констатував Дмитро Філатов.

Він пояснив, що навесні та улітку, коли ще не зав’яла рослинність, росіяни щодня діяли малими групами, що давало їм “певні успіхи” в інфільтрації (русі вперед повз українську оборону). Через похолодання тепер російська піхота стала помітнішою — її бачать за 10 кілометрів від лінії фронту. Тому щоденні атаки стали рідшими, загарбники чекають повернення туманів.

“Ми бачимо противника на відстані 10 кілометрів до лінії бойового зіткнення. Ширина і глибина “кілзони” зараз збільшилась. Відповідно, противник зараз в декілька етапів готується до ведення штурмів”, — зауважив командир.

За його словами, у російських штурмовиків є кілька точок накопичення. Спершу вони облаштовують якнайдалі від фронту, а вже звідти за сприятливих погодних умов намагаються зайти на максимальну глибину через бойові порядки Сил оборони.

Нагадаємо, російські війська за добу 8 листопада втратили 2 980 військових убитими та пораненими: це найвищий добовий показник від початку повномасштабного вторгнення, стверджують у Генеральному штабі ЗСУ. Там уточнюють, що від початку 2026 року російські втрати вже досягли 400 410 людей. Зокрема позначку у 400 тисяч перетнули також за минулу добу.