Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Російські війська за добу 8 листопада втратили 2 980 військових убитими та пораненими: це найвищий добовий показник від початку повномасштабного вторгнення, стверджують у Генеральному штабі ЗСУ. Там уточнюють, що від початку 2026 року російські втрати вже досягли 400 410 людей. Зокрема позначку у 400 тисяч перетнули також за минулу добу.

Відповідними підрахунками Генштаб поділився на своїх сторінках у соціальних мережах.

“За минулу добу російські загарбницькі підрозділи втратили 2 980 військових убитими та важкопораненими. Це більше, ніж особовий склад шести екіпажів крейсера “Москва”, і найбільші добові втрати Росії від початку повномасштабного вторгнення”, — повідомили у відомстві.

Зазначимо, про попередній рекорд добових втрат Росії у Генштабі зафіксували тижнем раніше — 1 листопада. Тоді повідомляли про знешкодження 2 500 загарбників.

Цей показник випередив попередній рівень у 2 250 людей, зафіксований 21 жовтня 2026 року. До того майже два роки трималася цифра від 19 грудня 2024 року: 2 200 людей. До того майже два роки трималася цифра від 19 грудня 2024 року: 2 200 бійців.

Нагадаємо, російські війська заявили про оточення Білозерського на Покровському відтинку фронту, однак українські бійці спростовують це. Там стверджують, що така інформація — “вигадані успіхи”, аби створити видимість просування.