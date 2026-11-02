За добу 1 листопада Росія втратила 2 500 своїх військових: у Генштабі ЗСУ зафіксували новий рекорд

Російські військові. Ілюстративне фото: з джерел окупантів

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Сили оборони України за першу добу листопада знешкодили 2 500 російських військових, що стало найвищим добовим показником від початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року.

Відповідними підрахунками поділилися у Генеральному штабі ЗСУ.

“1 листопада армія Росії втрачала одного військового кожні 35 секунд. Понад сто окупантів щогодини”, — повідомили у відомстві.

Там зазначили, що попередній рекорд за втратами протягом доби встановили напередодні, 21 жовтня 2026 року. Тоді загарбники втратили загиблими й пораненими 2 250 людей. До цього майже два роки тримався показник від 19 грудня 2024 року — 2 200 знешкоджених загарбників.

Також у Генштабі ЗСУ нагадали, що у жовтні вдалося встановити рекорд за втратами Росії в особовому складі у місячному вимірі. За підрахунками відомства, йдеться про 54 400 убитих і поранених.

“54 400 — майже все населення російської Воркути, де живе близько 55 тисяч осіб. Вдумайтесь. Один місяць — одне місто. Цей місяць для ворога може обернутися ще більшими втратами. Листя падає…”, — повідомили в Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, за жовтень 2026-го українські військові змогли повернути під контроль більше територій, ніж окупанти захопити. Сили оборони звільнили 96,2 квадратного кілометра української землі — це на 10,4 квадратного кілометра більше, ніж окупантам вдалося захопити за цей час.