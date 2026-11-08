Росіяни заявили про оточення Білозерського, у бригаді "Рубіж" — спростовують

Білозерське на мапі. Фото: DeepState

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Російські війська заявили про оточення Білозерського на Покровському відтинку фронту, однак українські бійці спростовують це. Там стверджують, що така інформація — “вигадані успіхи”, аби створити видимість просування.

Про це йдеться в повідомленні бригади “Рубіж”.

Там вказують, що ситуація в смузі їхньої відповідальності на Покровському напрямку залишається стабільно контрольованою. Війська країни-агресорки продовжують наступати, однак суттєвих змін на полі бою упродовж останнього тижня не було.

Разом із тим окупанти продовжують звітувати про “вигадані успіхи”, кажуть бійці. Зокрема, днями загарбники заявили про нібито завершення оточення Білозерського, однак в “Рубежі” цю інформацію спростовують. Вони очікують, що напередодні зими російські війська активізують штурми.

“Подібними повідомленнями окупант намагається створити видимість просування та продемонструвати командуванню хоч якісь результати. Напередодні зими очікується активізація штурмових дій. Російське командування, ймовірно, спробує посилити наступ, щоб досягти поставлених цілей до завершення року. Однак наразі підстав говорити про успішну реалізацію цих планів немає.

Поки росіяни малюють нові територіальні здобутки у звітах, наші воїни не дають їм з’явитися на полі бою”, — кажуть в бригаді.

Там запевнили, що продовжують тримати оборону та зривати спроби загарбників просунутися вперед. За даними Генштабу, минулої доби окупанти провели на Покровському напрямку девʼять атак та намагалися просунутися неподалік Нового Донбасу, Новогришиного, Молодецького та в бік Добропілля, Сергіївки й Новопідгороднього.

Нагадаємо, у прифронтовому Білозерському на жовтень 2026 року залишалося до 200 цивільних мешканців, хоча рік тому їх кількість оцінювали близько у шість тисяч. Через наближення фронту шахтарське місто тепер атакують не лише з авіації та артилерії, але і дронами, тому над руїнами нерідко можна побачити оптоволокно.