Де лінія фронту в Донецькій області на 8 листопада 2026 року: зведення ОВА, ЗСУ та поліції

Наслідки російських ударів по Донецькій області 7 листопада 2026 року. Фото: поліція Донеччини

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Понад 1,5 тисячі ударів завдали війська країни-агресорки по житлових кварталах та лінії фронту підконтрольної частини Донецької області за добу 7 листопада. Через ці атаки загинули пʼятеро людей, ще стільки ж — зазнали поранень. Жертвами окупантів були жителі Краматорська, Дружківки, Біленького та Словʼянська. Розповідаємо більше, що відомо про ситуацію в регіоні.

Які міста та села атакувала Росія на Донеччині 7 листопада

За минулу добу під ударами російських військ перебували чотири населені пункти Донецької області, пишуть в поліції. Зокрема, окупанти били по Краматорську, Словʼянську, Дружківці та Біленькому.

Загалом армійці країни-агресорки завдали 1 575 ударів по житлових кварталах та лінії фронту регіону. Руйнувань зазнали 34 цивільні обʼєкти, з яких 19 — житлові будинки.

Так, по Краматорську загарбники завдали шести ударів, зокрема трьома бомбами “КАБ-250” і FPV-дроном, який поцілив по цивільному авто. Троє людей загинули, ще двоє зазнали поранень. У місті фіксували руйнування девʼяти багатоповерхівок та двох приватних домівок.

У Дружківці російська атака вбила керованою бомбою цивільного, а ще зруйнувала приватний будинок.

Унаслідок влучання двох КАБів по Біленькому загинула людина, ще двоє дістали травми. Разом з тим там фіксували пошкодження пʼяти осель.

Окрім цього, одна людина постраждала через атаку Росії в Словʼянську. Окупанти дронами пошкодили дві домівки та вісім торгівельних павільйонів.

Як звітують в Донецькій ОВА, за минулу добу з лінії фронту евакуювали 17 людей, у тому числі 31 дитину.

Ситуація на фронтах Донецької області

Українські військові відбили спроби окупантів вклинитися в оборону на Лиманському напрямку, пишуть в Генштабі ЗСУ. Загарбники провели там пʼять атак у бік Лимана та в районі Колодязів.

На Слов’янському напрямку росіяни здійснили чотири атаки в бік Пискунівки, Миколаївки та в районі Озерного. На Краматорському напрямку загарбники штурмували в бік Миколаївки.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони зафіксували 23 атаки у районах Костянтинівки, Вільного та в бік Миколайпілля, Новопавлівки, Золотого Колодязя.

Також девʼять атак окупанти провели на Покровському напрямку, де намагалися просунутися неподалік Нового Донбасу, Новогришиного, Молодецького та в бік Добропілля, Сергіївки й Новопідгороднього.

Нагадаємо, російські військові посилили обстріли Слов’янська після невдалих піхотних штурмів.