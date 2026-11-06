Російські військові нарощують обстріли Слов’янська після невдалих піхотних штурмів: що відомо

Наслідки російського удару по лікарні в Словʼянську, 4 листопада 2026 року. Фото: Словʼянська МВА

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Через втрати під час своїх наземних штурмів російські військові посилюють атаки по Слов’янську з різних видів озброєння. Місто зазнає все більших руйнувань, але офіцер 54 бригади ЗСУ Сергій Луговик не вважає, що це якимось чином допомагає загарбникам наближатися до Слов’янська.

Про це військовий заявив у телеефірі.

“Ворог активно застосовує повітряні удари по Словʼянській агломерації, тим самим намагаються якось вплинути на ситуацію на полі бою і компенсувати свої невдалі наземні штурми. Вплинути на цивільне населення, знищуючи цивільну, критичну інфраструктуру”, — заявив армієць.

Він уточнив, що нині росіяни застосовують для своїх атак безпілотники “Молнія” та “Ланцет”, які їм обходяться відносно дешево. Також у хід йдуть керовані авіаційні бомби, але, остерігаючись української ППО, їх запускають не ближче ніж за 20 кілометрів від лінії фронту.

У зоні відповідальності зенітного ракетного дивізіону 54 бригади, де служить Сергій Луговик, фіксують зростання втрат серед російської піхоти. У жовтні, якщо порівнювати з вереснем, вони збільшилися близько на третину.

“Ворог намагається робити поодинокі штурми, але, якщо порівняти вересень і жовтень на нашому відтинку 11 корпусу, кількість ворожих штурмів трохи зменшилася. Водночас суттєво збільшилася кількість втрат противника, десь на 30%”, — зазначив військовий.

Нагадаємо, вперше з 2023 року на території Донецької області підрозділи ЗСУ звільнили за місяць більше території, ніж російська армія захопила. За жовтень 2026 року українські захисники звільнили близько 91 км² території на Лиманському напрямку. Російські окупанти за цей час захопили понад 70 км². Журналісти Вільного Радіо проаналізували, яким був жовтень 2026 року на різних ділянках фронту Донецької області.