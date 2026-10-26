Який вигляд має Білозерське у жовтні 2026 року: у місті залишаються близько 200 мешканців

Білозерське у жовтні 2026 року. Фото: “Суспільне. Донбас”

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У прифронтовому Білозерському на жовтень 2026 року залишаються до 200 цивільних мешканців, хоча рік тому їхню кількість оцінювали близько у шість тисяч. Через наближення фронту шахтарське місто тепер атакують не лише з авіації та артилерії, але і дронами, тому над руїнами нерідко можна побачити оптоволокно. Місцевих мешканців на вулицях Білозерського журналісти не зустріли.

Репортаж із прифронтового міста опублікували у виданні “Суспільне. Донбас”.

Вулицями розкидані особисті речі, листівки та інший крам, який вибухи винесли з будинків. Військові бригади “Рубіж” стверджують, що подекуди зустрічають людей, які не хочуть залишати домівки, а деякі іноді просяться на евакуацію.

Захисники зазначили, що російські війська регулярно руйнують місто керованими авіабомбами та стежать за ним дронами. По Білозерському на день прилітають два-три заходи КАБів, тому журналістам радили рухатися швидко й триматися біля укриттів, найкраще — біля вцілілих під’їздів.

Місто також страждає від ударів дронами, його вулиці вкриті оптоволокном: росіяни застосовують такі безпілотники, адже їх не можна заглушити засобами РЕБ. Один із таких дронів не розірвався та лежить просто посеред вулиці. З нього зняли елементи живлення, однак він досі небезпечний, зазначив один із військових.

“Це “Князь вандал”. FPV-дрон на оптоволокні. З БК (боєкомплектом, — ред.), до речі. Вже з нього зняли елементи живлення. Але краще близько до нього не підходити”, — розповів боєць із псевдонімом “Девіл”.

За даними аналітиків DeepState, до сірої зони від Білозерського — сім кілометрів, а до зони окупації — близько 12. Масовий виїзд із міста розпочався у серпні 2025 року, коли до нього наблизилася лінія фронту внаслідок “Добропільського прориву”. Після цього у місті розпочалася примусова евакуація дітей із їхніми рідними. Станом на жовтень 2026 року неповнолітніх у місті, за офіційними даними, не залишилося.

На тлі регулярних обстрілів його продовжують залишати люди та бізнес: у червні журналісти “Суспільне. Донбас” бачили у місті три магазини та ринок. Нині — не працює жоден.

Нагадаємо, Білозерська громада визначила освіту єдиною пріоритетною сферою для публічних інвестицій у 2027–2029 роках. На цей напрям планують спрямувати понад 840 тисяч гривень із місцевого бюджету. Серед пріоритетів — цифровізація навчання та створення доступного освітнього середовища.