Білозерська громада визначила, у що інвестуватиме протягом наступних трьох років: які плани

Табличка на в'їзді в Білозерське, ілюстративне фото: Вільне Радіо

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Білозерська громада визначила освіту єдиною пріоритетною сферою для публічних інвестицій у 2027–2029 роках. На цей напрям планують спрямувати понад 840 тисяч гривень із місцевого бюджету. Серед пріоритетів — цифровізація навчання та створення доступного освітнього середовища.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з розпорядження начальника Білозерської міської військової адміністрації.

Скільки планують інвестувати в освіту

Білозерська міська військова адміністрація затвердила план пріоритетних публічних інвестицій на 2027–2029 роки. Єдиною сферою, яка увійшла до нього, стала освіта й наука.

Загалом протягом трьох років громада планує інвестувати в цей напрям 840,75 тисячі гривень. Кошти розподілили так:

2027 рік — 622,75 тис. грн;

2028 рік — 104 тис. грн;

2029 рік — 114 тис. грн.

Найбільше грошей — майже три чверті від загальної суми — передбачили на 2027 рік. Усі ці кошти планують виділити з бюджету Білозерської громади.

Водночас суми поки прогнозні: їх можуть уточнювати, а затвердження плану ще не означає, що фінансування конкретних проєктів уже забезпечили. Документ визначає загальні пріоритети громади. Конкретні проєкти, на які можуть спрямувати кошти, мають відібрати та погодити окремо.

На що саме планують витрачати гроші

У документі визначили два основні напрями розвитку освіти: цифровізація навчання та створення доступного та інклюзивного освітнього середовища.

Громада планує розвивати цифрове освітнє середовище та забезпечувати заклади освіти необхідним обладнанням. Серед цілей — охопити цифровізацією всі заклади освіти громади. У плані також зазначили, що освітній простір має бути повністю доступним, а діти — забезпечені можливостями для інклюзивного навчання. Водночас у документі не вказали, де планують проводити такі роботи.

Раніше ми писали, що Білозерська громада готується до відкриття хабу для переселенців на Львівщині.