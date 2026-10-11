Білозерська громада визначила, у що інвестуватиме протягом наступних трьох років: які плани

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Білозерська громада визначила освіту єдиною пріоритетною сферою для публічних інвестицій у 2027–2029 роках. На цей напрям планують спрямувати понад 840 тисяч гривень із місцевого бюджету. Серед пріоритетів — цифровізація навчання та створення доступного освітнього середовища.
Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з розпорядження начальника Білозерської міської військової адміністрації.
Білозерська міська військова адміністрація затвердила план пріоритетних публічних інвестицій на 2027–2029 роки. Єдиною сферою, яка увійшла до нього, стала освіта й наука.
Загалом протягом трьох років громада планує інвестувати в цей напрям 840,75 тисячі гривень. Кошти розподілили так:
Найбільше грошей — майже три чверті від загальної суми — передбачили на 2027 рік. Усі ці кошти планують виділити з бюджету Білозерської громади.
У документі визначили два основні напрями розвитку освіти: цифровізація навчання та створення доступного та інклюзивного освітнього середовища.
Громада планує розвивати цифрове освітнє середовище та забезпечувати заклади освіти необхідним обладнанням. Серед цілей — охопити цифровізацією всі заклади освіти громади. У плані також зазначили, що освітній простір має бути повністю доступним, а діти — забезпечені можливостями для інклюзивного навчання. Водночас у документі не вказали, де планують проводити такі роботи.
Раніше ми писали, що Білозерська громада готується до відкриття хабу для переселенців на Львівщині.