Місцева влада Білозерської громади збирає інформацію про своїх жителів, які нині мешкають у Львівській області. Отримані дані планують використати для організації роботи майбутнього хабу підтримки у місті Шептицький.

Про це повідомили у Білозерській міській військовій адміністрації.

За задумом організаторів, хаб у місті Шептицький має стати простором для підтримки, спілкування та взаємодії мешканців громади, які нині проживають далеко від дому. Щоб краще спланувати роботу майбутнього центру та врахувати потреби переселенців, у громаді запустили онлайн-опитування.

В анкеті просять вказати:

прізвище, ім’я та по батькові;

адресу, звідки людина виїхала;

місце фактичного проживання у Львівській області;

кількість членів родини;

кількість дітей;

контактний номер телефону.

У міській військовій адміністрації закликають жителів Білозерської громади, які тимчасово мешкають на Львівщині, долучитися до опитування. Також просять поширити інформацію серед знайомих та родичів із громади.

Зібрані дані мають допомогти визначити, які послуги та формати підтримки будуть найбільш затребуваними у майбутньому хабі.

