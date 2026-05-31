Мешканців Бахмутської громади запрошують на виїзний прийом представників Центру надання адміністративних послуг та відділу реєстрації Бахмутської міської ради. Отримати необхідні послуги можна буде 3 червня у Києві.
Про це повідомили у Центрі підтримки бахмутян у місті Києві.
Прийом відбудеться у середу, 3 червня, з 10:00 до 15:00 за адресою: провулок Машинобудівний, 28, кімната 204 (Солом’янський район Києва, неподалік станції метро “Шулявська”).
Під час прийому жителі громади зможуть:
Прийом здійснюватимуть за попереднім записом. Для реєстрації необхідно звернутися за телефонами:
Додаткові консультації можна отримати у будні з 10:00 до 16:00 за вказаними телефонами або електронною поштою [email protected] та [email protected].
