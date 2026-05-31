ЦНАП. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Мешканців Бахмутської громади запрошують на виїзний прийом представників Центру надання адміністративних послуг та відділу реєстрації Бахмутської міської ради. Отримати необхідні послуги можна буде 3 червня у Києві.

Про це повідомили у Центрі підтримки бахмутян у місті Києві.

Прийом відбудеться у середу, 3 червня, з 10:00 до 15:00 за адресою: провулок Машинобудівний, 28, кімната 204 (Солом’янський район Києва, неподалік станції метро “Шулявська”).

Під час прийому жителі громади зможуть:

зареєструвати або змінити місце проживання,

актуалізувати дані в реєстрі територіальної громади,

отримати витяг із реєстру,

подати повідомлення про пошкоджене чи знищене внаслідок бойових дій майно,

оформити відстрочку від мобілізації,

отримати відомості з Єдиного державного реєстру ветеранів війни,

подати повідомлення про використання терміналів Starlink,

отримати інформацію про програму “Скринінг здоров’я 40+”.

Прийом здійснюватимуть за попереднім записом. Для реєстрації необхідно звернутися за телефонами:

(099)667-92-06,

(098)850-05-61 (представники ЦНАПу),

(093)940-31-16,

(068)851-50-89 (представники відділу реєстрації).

Додаткові консультації можна отримати у будні з 10:00 до 16:00 за вказаними телефонами або електронною поштою [email protected] та [email protected].

