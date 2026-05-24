У бюджеті Бахмутського району передбачили 138,2 млн грн, які планують спрямувати на допомогу майже 200 тисячам переселенців. Із цих коштів 90 млн грн заклали у бюджеті району, а ще 48,2 млн грн надійдуть як дотації з державного бюджету. Розповідаємо, на які заходи посадовці планують спрямувати ці кошти.
Інформацію про допомогу переселенцям з Бахмутського району журналісти Вільного Радіо дізналися з “Програми соціальної підтримки та інтеграції мешканців Бахмутського району і ВПО “Бахмутський район єднає” на 2026-2027 роки”.
Посадовці зазначають у документі, що головними напрямами роботи та витрат на підтримку переселенців з району будуть:
інформування ВПО з питань їхніх прав і свобод;
налагодження координації, організації та розвитку взаємодії з партнерами для допомоги ВПО;
покращення системи обліку переселенців;
забезпечення роботи “мобільної бригади соціально-психологічної допомоги переселенцям, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі”;
забезпечення належного рівня соціального захисту переселенців, які опинилися у складних життєвих обставинах;
адресна допомога ВПО, які живуть у складних життєвих обставинах;
надання соціальних послуг та соціального супроводу ВПО;
надсилання гуманітарної допомоги поштою;
моніторинг потреб переселенців;
створення умов для своєчасного доступу ВПО до медичних послуг та психологічної підтримки;
допомога в отриманні ліків та медичного догляду для переселенців, які цього потребують;
освітні, культурні та оздоровчі послуги для дітей-переселенців;
реабілітаційна допомога дітям з інвалідністю;
допомога у влаштуванні дітей-переселенців у місцеві школи, дитсадки та інші освітні заклади;
організація свят для дітей-ВПО;
оздоровлення та відпочинок дітей-переселенців;
поліпшення житлових умов ВПО;
оплата роботи комісії з розгляду заяв щодо компенсацій за зруйноване житло;
сприяння працевлаштуванню переселенців;
організація й підтримка роботи хабів з підтримки ВПО з району;