У 2026 році з бюджету Бахмутського району планують спрямувати 138 млн грн на допомогу переселенцям. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

У бюджеті Бахмутського району передбачили 138,2 млн грн, які планують спрямувати на допомогу майже 200 тисячам переселенців. Із цих коштів 90 млн грн заклали у бюджеті району, а ще 48,2 млн грн надійдуть як дотації з державного бюджету. Розповідаємо, на які заходи посадовці планують спрямувати ці кошти.

Інформацію про допомогу переселенцям з Бахмутського району журналісти Вільного Радіо дізналися з “Програми соціальної підтримки та інтеграції мешканців Бахмутського району і ВПО “Бахмутський район єднає” на 2026-2027 роки”.

Посадовці зазначають у документі, що головними напрямами роботи та витрат на підтримку переселенців з району будуть:

інформування ВПО з питань їхніх прав і свобод;

налагодження координації, організації та розвитку взаємодії з партнерами для допомоги ВПО;

покращення системи обліку переселенців;

забезпечення роботи “мобільної бригади соціально-психологічної допомоги переселенцям, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі”;

забезпечення належного рівня соціального захисту переселенців, які опинилися у складних життєвих обставинах;

адресна допомога ВПО, які живуть у складних життєвих обставинах;

надання соціальних послуг та соціального супроводу ВПО;

надсилання гуманітарної допомоги поштою;

моніторинг потреб переселенців;

створення умов для своєчасного доступу ВПО до медичних послуг та психологічної підтримки;

допомога в отриманні ліків та медичного догляду для переселенців, які цього потребують;

освітні, культурні та оздоровчі послуги для дітей-переселенців;

реабілітаційна допомога дітям з інвалідністю;

допомога у влаштуванні дітей-переселенців у місцеві школи, дитсадки та інші освітні заклади;

організація свят для дітей-ВПО;

оздоровлення та відпочинок дітей-переселенців;

поліпшення житлових умов ВПО;

оплата роботи комісії з розгляду заяв щодо компенсацій за зруйноване житло;

сприяння працевлаштуванню переселенців;

організація й підтримка роботи хабів з підтримки ВПО з району;

правова підтримка ВПО.

Нагадаємо, станом на лютий 2026 року на підконтрольній частині Бахмутського району залишалися 448 цивільних мешканців. Це 0,2% від кількості людей, які жили тут до повномасштабної війни. Розповідаємо, в яких громадах ще залишались люди.