Із Бахмутського району евакуювалися майже 200 тисяч людей, залишилися — менш ніж пів сотні: де вони живуть

Зробити резюме статті: (ChatGPT)
Підтримайте Вільне Радіо
Станом на лютий 2026 року на підконтрольній частині Бахмутського району залишалися 448 цивільних мешканців. Це 0,2% від кількості людей, які жили тут до повномасштабної війни. Розповідаємо, в яких громадах ще залишались люди.
Дані про кількість жителів Бахмутського району журналісти Вільного Радіо дізналися з “Програми соціальної підтримки та інтеграції мешканців Бахмутського району і ВПО “Бахмутський район єднає” на 2026-2027 роки”.
Згідно з документом, у лютому 2026 року в Бахмутському районі проживали:
Зазначимо, посадовці вказують, що у Бахмутській та Світлодарській громадах не залишилося жодного жителя — це офіційні дані, якими володіють представники влади. Водночас за даними окупаційних джерел станом на 2024 рік у Світлодарську мешкали близько 5 тисяч людей під окупацією російських загарбників.
Крім цього, за даними Бахмутської РДА, на території району проживають 8 переселенців.
Також, згідно з документом, за час повномасштабної війни з Бахмутського району евакуювалися 195,7 тисячі жителів. Але в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб є дані щодо 116,2 тисячі людей, які виїхали з району. З них 106,3 тисячі стали на облік ВПО.
Зазначимо, за даними на 2020 рік у громадах Бахмутського району проживали 223 тисячі людей.
Нагадаємо, згідно з даними Мінгромад, в окупації нині перебуває більша частина Бахмутського району. Актуальний перелік населених пунктів Донецької області, які офіційно визнали окупованими, журналісти Вільного Радіо зібрали в одному матеріалі.
Цей список час від часу поповнюється новими населеними пунктами. Так, у квітні 2026-го українська влада визнала тимчасово окупованими всі шість сіл Званівської громади Бахмутського району Донеччини. Зміни з’явилися в найновішій версії документа від 31 березня 2026 року.