До 30 мільйонів гривень: для бізнесу у прифронтових регіонах анонсували нові правила стахування

Зруйнований бізнес. Ілюстративне фото: Євген Завгородній

Уряд розширить програму страхування воєнних ризиків для бізнесу. Тепер максимальна сума компенсації за пошкоджене або знищене майно у прифронтових регіонах зросте до 30 мільйонів гривень, а для решти України – до 3 мільйонів гривень.

Про це повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, уряд підвищує граничні суми компенсацій та спрощує процедури отримання підтримки, враховуючи зворотний зв’язок підприємців.

За напрямом компенсації за пошкоджене або знищене майно:

гранична сума компенсації зростає з 10 млн грн до 30 млн грн для прифронтових регіонів;

скасували норму, за якою компенсація зменшувалась на обсяг раніше отриманих грантів або державної підтримки.

Підприємства, які вже подали заявки, можуть уточнити їх до 1 травня 2026 року. Це допоможе збільшити суму можливих збитків або додати інше майно.

За напрямом компенсації страхової премії — гранична сума відшкодування зростає з 1 до 3 мільйонів гривень. Подавати заяву на це можна вже на 31 день після укладання договору стахування. У разі сплати частинами, компенсація виплачуватиметь пропорційно.

Як розповіла прем’єр-міністерка, від початку дії програми — 1 січня 2026 року — бізнес подав 52 заяви за пошкоджене майно, з яких 20 підтвердили на суму 166,5 мільйона гривень. На відшкодування страхової премії подали 21 заявку.

