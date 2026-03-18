“Кешбек на пальне” запрацює з 20 березня: уряд ухвалив програму

Кабінет міністрів ухвалив програму “Кешбек на пальне”, тож з 20 березня українці зможуть скористатися ініціативою. Вони отримають часткову компенсацію витрат на АЗС, які беруть участь у програмі.

Про це повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, з 20 березня українці зможуть отримувати часткову компенсацію витрат на пальне, придбане на АЗС, які беруть участь в програмах:

15% – на дизель;

10% – на бензин;

5% – на автогаз.

Це дозволить заощадити від 2 до 11 грн на кожному літрі, зауважила посадовиця. Максимальна сума кешбеку на пальне — до 1000 грн на людину на місяць. Програма працюватиме до 1 травня в межах “Національного кешбеку”. Перелік АЗС можна шукати на офіційних ресурсах ініціативи.

Якщо ви вже користуєтеся “Національним кешбеком” — компенсація нараховується автоматично при оплаті карткою. Щоб долучитися, потрібно відкрити картку в банку-партнері і обрати її для розрахунку і виплат у “Дії”.

Нараховані кошти можна витратити на оплату комунальних послуг, ліки, продукти українського виробництва, книги, поштові послуги або підтримку українських захисників.

Нагадаємо, окрім “паливного кешбеку”, в Україні готують ще одну соціальну допомогу — одноразову виплату пенсіонерам та малозабезпеченим громадянам. По 1500 гривень зможуть отримати не менше 13 мільйонів людей.