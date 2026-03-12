Ілюстративне фото: Вільне Радіо

В Україні розробляють два нові пакети соціальної допомоги: одноразову виплату пенсіонерам та малозабезпеченим громадянам, а також компенсацію витрат на паливо для споживачів бензину, дизелю й автогазу. Розповідаємо, що відомо про ці ініціативи.

Нові напрямки допомоги зранку 12 березня анонсував президент Володимир Зеленський.

Так, виплати по 1500 гривень зможуть отримати, згідно з прогнозом президента, не менше 13 мільйонів громадян. Це люди, які є пенсіонерами або належать до груп суспільства, які отримують соціальну допомогу (серед них — малозабезпечені та багатодітні сім’ї, одинокі матері й батьки, люди з інвалідністю, — ред.).

Цю програму Міністерство соціальної політики повинне підготувати до квітня, уточнив президент.

“Таку доплату отримають щонайменше 13 мільйонів українців, її обсяг становитиме 1500 гривень. Кошти мають надійти людям без будь-якої бюрократії та будуть нараховані автоматично саме тим, чий рівень доходів означає, що підтримка потрібна”, — пише Володимир Зеленський.

Він також анонсував, що Мінекономіки та Міненергетики паралельно опрацьовують програму часткової компенсації витрат на пальне. Її запровадять у відповідь на зростання цін, спричинене нестабільністю на світовому нафтовому ринку через ситуацію навколо Ірану. Механізм реалізації — система кешбеку для кінцевих споживачів.

