Санаторно-курортне лікування. Ілюстративне фото: Санаторій “Курорт Орлівщина” в Дніпропетровській області

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Очеретинська селищна військова адміністрація затвердила новий порядок відшкодування вартості санаторно-курортного лікування для членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, ветеранів війни та членів сімей ветеранів. Компенсація може сягати до 30 тисяч гривень на одну людину. Розповідаємо, хто має право на таку допомогу та які документи потрібно подати.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з розпорядження начальника Очеретинської селищної військової адміністрації №121.

Хто може отримати компенсацію

Компенсацію можуть отримати люди, які зареєстровані або задекларували місце проживання в населених пунктах Очеретинської громади, але через повномасштабну війну виїхали звідти. Компенсацію надаватимуть лише людям, які мають один із передбачених законом статусів: члена сімʼї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України, члена сімʼї загиблого ветерана війни або члена сімʼї ветерана.

На відшкодування можуть претендувати дружина або чоловік ветерана війни, його неповнолітні діти чи батьки (якщо ветеран не перебуває у шлюбі). Для цього вони мають проходити санаторно-курортне лікування разом із ветераном, а його путівку повинні оплачувати коштом обласного бюджету.

Компенсацію можна отримати один раз на рік. Громада відшкодовує до 30 тисяч гривень на одну людину.

Одержувачі допомоги самі обирають санаторій в Україні відповідно до медичних рекомендацій. Лікування може тривати від 7 до 21 дня. Якщо путівка коштує дорожче ніж 30 тисяч гривень або людина захоче скористатися додатковими послугами, різницю вона оплачує самостійно.

Які документи потрібно подати

Щоб отримати компенсацію, потрібно звернутися до відділу соціальної та ветеранської політики управління соціального захисту населення Очеретинської селищної військової адміністрації та подати:

заяву про відшкодування вартості санаторно-курортного лікування;

згоду на обробку персональних даних;

копію паспорта (для ID-картки — також витяг про місце проживання);

копію реєстраційного номера облікової картки платника податків;

копію довідки ВПО (за наявності);

медичну довідку за формою №070/о;

копію посвідчення члена сімʼї загиблого (померлого) ветерана війни або Захисника чи Захисниці України, або витяг із Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

Якщо компенсацію оформлює член сім’ʼї ветерана війни, додатково потрібно подати копії документів усіх родичів, які проходитимуть лікування, а також документи, що підтверджують родинні звʼязки.

Приклад заяви на отримання відшкодування за санаторно-курортне лікування. Скриншот з розпорядження начальника Очеретинської СВА

Як оформлюють компенсацію

Після отримання заяви працівники відділу соціальної та ветеранської політики перевірять документи та звʼяжуться з обраним санаторієм, щоб дізнатися, чи є вільні місця і чи може заклад прийняти людину на лікування.

Не пізніше ніж за 10 днів до початку заїзду заявнику повідомлять про рішення. Якщо обраний санаторій не зможе прийняти людину, їй запропонують інший заклад.

Після погодження військова адміністрація, санаторій і заявник укладають тристоронній договір. Після завершення лікування військова адміністрація перераховує кошти безпосередньо санаторію.

Якщо людина поїде із санаторію раніше, громада оплатить лише фактично використану частину путівки.

Скористатися програмою не зможуть ті, хто вже отримував аналогічну допомогу коштом бюджету Очеретинської громади в межах інших місцевих програм протягом цього року.

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