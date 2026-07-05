Оздоровлення дітей. Ілюстративне фото: Pixabay

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Діти з Авдіївської громади зможуть оздоровитися не тільки у “Перлині Донеччини”, а й у таборі “Лімниця” — це в Івано-Франківській області. Влада частково відшкодує витрати на організацію такого відпочинку. Розповідаємо, скільки грошей передбачили на таку ініціативу.

Про неї журналісти Вільного Радіо дізналися із розпорядження голови Авдіївської МВА.

У березні 2026-го влада заклала на оздоровлення дітей Авдіївської громади понад 2 мільйони гривень — цим коштом могли відправити на відпочинок до “Перлини Донеччини” на Закарпатті. Однак згодом посадовці переглянули витрати, збільшивши обсяг фінансування ініціативи.

Так, вже у липні зʼявилася можливість оздоровитися у ще одному закладі — табір “Лімниця” в Івано-Франківській області. На часткове відшкодування для організації відпочинку там заклали додатково 52,6 тисячі гривень. Таку підтримку зможуть отримати 20 дітей.

Більше про те, хто та як може відправити свою дитину на оздоровлення ми розповідали в окремому матеріалі.

Нагадаємо, на допомогу переселенцям з Авдіївської громади у місцевому бюджеті на 2026 рік передбачили більш як 17,1 мільйона гривень. Кошти планують спрямувати на матеріальну підтримку, поліпшення психічного та фізичного здоров’я ВПО й інші напрями.