Понад 17 млн грн заклали на підтримку ВПО з Авдіївської громади у 2026 році: на що витрачатимуть гроші

На допомогу переселенцям з Авдіївської громади у місцевому бюджеті на 2026 рік передбачили 17 156 000 гривень. Кошти планують спрямувати на матеріальну підтримку, поліпшення психічного та фізичного здоров’я ВПО й інші напрями. Розповідаємо, скільком переселенцям планують надати допомогу та на що ще витрачатимуть гроші.
Про затвердження допомоги журналісти Вільного Радіо дізналися з “Програми підтримки мешканців Авдіївської міської територіальної громади, які евакуювалися до інших регіонів України, на 2026 рік”.
На початок 2026 року з Авдіївської громади евакуювалися близько 30 тисяч людей. Втім, за даними місцевої ВА, лише 4,1 тисячі з них зареєструвалися на підконтрольній території як ВПО. Саме для них передбачили 17,1 млн гривень, зокрема:
За ці кошти планують надати допомогу близько 20 тисячам людей (або ж кілька допомог люди отримають повторно)
Загалом на 2026 рік запланували 46 заходів за вісьмома напрямами:
