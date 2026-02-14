Понад 17 млн грн заклали на підтримку ВПО з Авдіївської громади у 2026 році: на що витрачатимуть гроші

Гуманітарна допомога для переселенців з Авдіївської громади, яку роздавали у січні 2026 року в Кам’янському. Ілюстративне фото: Авдіївська міська військово-цивільна адміністрація

На допомогу переселенцям з Авдіївської громади у місцевому бюджеті на 2026 рік передбачили 17 156 000 гривень. Кошти планують спрямувати на матеріальну підтримку, поліпшення психічного та фізичного здоров’я ВПО й інші напрями. Розповідаємо, скільком переселенцям планують надати допомогу та на що ще витрачатимуть гроші.

Про затвердження допомоги журналісти Вільного Радіо дізналися з “Програми підтримки мешканців Авдіївської міської територіальної громади, які евакуювалися до інших регіонів України, на 2026 рік”.

На початок 2026 року з Авдіївської громади евакуювалися близько 30 тисяч людей. Втім, за даними місцевої ВА, лише 4,1 тисячі з них зареєструвалися на підконтрольній території як ВПО. Саме для них передбачили 17,1 млн гривень, зокрема:

3 482 000 грн — з місцевого бюджету;

13 673 700 — з дотації від обласного бюджету.

За ці кошти планують надати допомогу близько 20 тисячам людей (або ж кілька допомог люди отримають повторно)

Загалом на 2026 рік запланували 46 заходів за вісьмома напрямами:

збір достовірної інформації про реальні потреби ВПО;

розвиток системи соціальних і гуманітарних хабів, штабів та центрів у громадах, що приймають переселенців;

надання матеріальної допомоги вразливим категоріям переселенців;

зменшення обмежень життєдіяльності та підтримка соціальної незалежності ВПО;

поліпшення умов соціального захисту, доступу до освітніх, соціальних, психологічних і оздоровчих послуг, а також добробуту дітей з громади;

сприяння працевлаштуванню та самореалізації переселенців;

культурно-просвітницька й фізкультурно-оздоровча підтримка ВПО.

Нагадаємо, журналісти Вільного Радіо розповідали, як звернутися до ЦНАПу Авдіївської громади та де вона приймає громадян. Через окупацію громади місцевих тепер приймають за попереднім записом у Кам’янському на Дніпропетровщині.