До Дня Соборності України, який відзначають 22 січня, на Донеччині запустили тематичний онлайн-флешмоб “Об’єднані Україною”. Долучитися до ініціативи можуть мешканці області та всі охочі, незалежно від місця перебування.
Про акцію повідомляють у Донецькій обласній державній адміністрації.
Мета флешмобу — показати єдність українців через особисті історії, підтримку одне одного та спільні цінності, які об’єднують людей у різних регіонах України й за кордоном.
Для участі в акції учасникам пропонують:
Онлайн-флешмоб триватиме до 20 січня. До участі запрошують молодь, представників громадськості, колективи підприємств та всіх, хто хоче долучитися до відзначення Дня Соборності України.
