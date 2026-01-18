Ілюстративне фото: Headtopics.com

До Дня Соборності України, який відзначають 22 січня, на Донеччині запустили тематичний онлайн-флешмоб “Об’єднані Україною”. Долучитися до ініціативи можуть мешканці області та всі охочі, незалежно від місця перебування.

Про акцію повідомляють у Донецькій обласній державній адміністрації.

Мета флешмобу — показати єдність українців через особисті історії, підтримку одне одного та спільні цінності, які об’єднують людей у різних регіонах України й за кордоном.

Для участі в акції учасникам пропонують:

підготувати тематичне фото або коротке відео,

додати кілька речень про те, що допомагає відчувати зв’язок і єдність з Україною,

надіслати матеріали на електронну адресу [email protected] — із них сформують підсумковий загальний відеоролик,

опублікувати допис у соцмережах із хештегами #ДеньСоборності #ДонОМЦ #Обєднані_Україною.

Онлайн-флешмоб триватиме до 20 січня. До участі запрошують молодь, представників громадськості, колективи підприємств та всіх, хто хоче долучитися до відзначення Дня Соборності України.

