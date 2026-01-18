Ілюстративне фото: Центр підтримки бахмутян

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Свято для дітей з Бахмута проведуть у столиці 21 січня 2026 року. Подію приурочили до Дня Соборності України та Міжнародного дня обіймів.

Про захід повідомляють на сторінці Центру підтримки бахмутян у Києві.

Святкову зустріч під назвою “В теплих обіймах Хібукі” проведуть 21 січня о 14:30 у просторі VcentriHub. Адреса: просп. Оболонський, 22А у Києві.

Організатори зазначають, що захід орієнтований на маленьких бахмутян та їхніх батьків і має на меті створити безпечний та підтримувальний простір для спілкування дітей.

У програмі заходу — ігри, знайомство з терапевтичним персонажем Хібукі, спілкування з психологічним компонентом, а також невеликі подарунки для учасників. Під час зустрічі з дітьми говоритимуть про дружбу, підтримку та єдність.

Для довідки: Хібукі-терапія — це державна програма Ізраїлю з підтримки дітей, які пережили травматичні події, у тому числі пов’язані з війною. Кожна дитина отримує іграшкового собаку хібукі, який має сумні очі та довгі лапки. Обіймаючи цю іграшку, дитина переносить на неї свої страхи й переживання. Психологи та психотерапевти вважають хібукі одним із найкращих інструментів подолання травматичного та посттравматичного синдрому в дітей.

Захід приурочили одразу до двох дат — Дня Соборності України та Міжнародного дня обіймів.

Для участі у зустрічі необхідна попередня реєстрація. Запис здійснюють у приватних повідомленнях координаторці заходу Олені Костю.

Раніше ми писали, що педагогів Донеччини запрошують на обласний конкурс мистецтва.