3 лютого до Дружківки не буде ранкового водопостачання. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

У зв’язку з аварійним знеструмленням об’єктів енергопостачання подачу води до міста Дружківка Донецької області призупинили. Міська влада повідомляє, що зміни мають тимчасовий характер.

Про це повідомили у пресслужбі Дружківської міської військової адміністрації з посиланням на диспетчера ВУВКГ.

Так, у вівторок, 3 лютого, ранкової подачі води на місто не буде. Водопостачання обіцяють відновити після усунення наслідків знеструмлення та відновлення роботи обладнання.

Нагадаємо, 2 лютого війська країни-агресорки били по Миколаївці та Малинівці. Внаслідок цих атак загинула людина, ще одна дістала поранень. В обох населених пунктах фіксують руйнування цивільної інфраструктури.