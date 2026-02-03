Підтримати
RU
Підтримати

До Дружківки знову призупинили водопостачання через знеструмлення: що відомо

В'ячеслав Попович
Читати російською

Підтримайте Вільне Радіо

Щомісячно Одноразово

У зв’язку з аварійним знеструмленням об’єктів енергопостачання подачу води до міста Дружківка Донецької області призупинили. Міська влада повідомляє, що зміни мають тимчасовий характер.

 

Про це повідомили у пресслужбі Дружківської міської військової адміністрації з посиланням на диспетчера ВУВКГ.

Так, у вівторок, 3 лютого, ранкової подачі води на місто не буде. Водопостачання обіцяють відновити після усунення наслідків знеструмлення та відновлення роботи обладнання.

Нагадаємо, 2 лютого війська країни-агресорки били по Миколаївці та Малинівці. Внаслідок цих атак загинула людина, ще одна дістала поранень. В обох населених пунктах фіксують руйнування цивільної інфраструктури.

Завантажити ще...