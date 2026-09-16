До екопарку на Полтавщині евакуювали тварин з Краматорська: серед них ігуана, змії та жаба

Зробити резюме статті: (ChatGPT)
Підтримайте Вільне Радіо
До “Екопарку Ковалівка” на Полтавщині привезли тварин, яких евакуювали з Краматорська. Серед них — дві шиншили, дві змії, ігуана, жаба та пара білок.
Про це пише “Суспільне. Полтава” з посиланням на директора екопарку Андрія Тиванюка.
Раніше поліція Донецької області повідомляла, що евакуювала тварин із гуртка зоологів, який був у Центрі позашкільної роботи Краматорська. Будівля закладу напередодні зазнала двох ударів авіабомбами “КАБ”.
“Ми зібралися їх евакуювати, але трохи не встигли.. Відчуваю просто шок. Сюди ж діти ходили”, — розповідала керівниця гуртка Олена Ксенджук.
Наразі всі вихованці в безпеці: ігуану, шиншил і папуг перевезли на Полтавщину. Як уточнив Андрій Тиванюк, частину евакуйованих тварин привезли саме до “Екопарку Ковалівка”.
“Так, нам дійсно з Донеччини привезли цих тварин. Це дві шиншили, дві змії, ігуана, жаба та пара білок. Вони всі в здоровому стані, з ними все нормально”, — розповів керівник.
За його словами, розміщення евакуйованих тварин не стало проблемою для екопарку.
“Це незначна партія тварин, евакуйованих у нас. Жодних проблем з їх розміщенням немає”, — додав директор.
Нагадаємо, раніше волонтери провели чергову евакуацію тварин із прифронтових районів Донеччини. Під час поїздки вдалося вивезти 27 котів і собак. Двох чотирилапих одразу після порятунку прихистили нові родини.