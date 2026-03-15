Марік, якого евакуювали з Донеччини. Скриншот із відео “Порятунок тварин Харків”

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Волонтери провели чергову евакуацію тварин із прифронтових районів Донеччини. Під час поїздки вдалося вивезти 27 котів і собак. Двох чотирилапих одразу після порятунку прихистили нові родини.

Про це повідомили зоозахисники організації “Порятунок тварин Харків”.

За словами волонтерів, частина врятованих тварин зараз проходить адаптацію. Зокрема, сильно наляканий пес на ім’я Марік перебуває на тимчасовій перетримці та поступово звикає до безпечної обстановки.

Ще двох собак одразу передали у нові родини.

Інших чотирилапих розмістили в центрі зоозахисної організації, де вони також проходять адаптацію і чекають на нові родини.

Кіт, якого евакуювали з Донеччини. Скриншот із відео “Порятунок тварин Харків”

Собака, якого евакуювали з Донеччини. Скриншот із відео “Порятунок тварин Харків”

Собака, якого евакуювали з Донеччини. Скриншот із відео “Порятунок тварин Харків”

У зоозахисній організації додають, що евакуація тварин із небезпечних районів Донеччини продовжується, адже багато покинутих або бездомних котів і собак досі залишаються у зоні бойових дій.

Раніше ми писали, що з Краматорського району евакуювали собаку, за яким доглядали військові.