Господарі сказали застрелити: з Краматорського району евакуювали собаку, за яким доглядали військові

З Очеретиного у Краматорському районі евакуювали собаку, якого на ланцюгу покинули власники. Вони здали будинок військовим, а коли ті мусили покинути оселю — запропонували застрелити тварину, бо “він їм не потрібен”.

Про це розповіли зоовонтери UAnimals.

За їхніми словами, в Очеретиному Олександрівської громади власники залишили на подвірʼї собаку, а будинок здали військовим. Захисники дбали про пса, однак згодом були змушені змінити локацію.

Коли військові зв’язалися з господарями, ті сказали, щоб собаку застрелили, бо “він їм не потрібен”. Натомість бійці попросили зоозахисників евакуювати тварину до родичів одного з оборонців у Хмельницьку область.

Волонтери відвезли пса спершу до клініки в Бориспіль, а звідти він поїде в нову родину.

Нагадаємо, з прифронтового Добропілля евакуювали трьох кошенят, за якими доглядав військовий. Оборонець загинув на війні, тож піклуватися про них більше не було кому. Зоозахисники передали тварин дружині полеглого оборонця.