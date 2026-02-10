Зооволонтери евакуювали з Добропілля трьох кошенят: ними опікувався загиблий військовий

Кошенята, якими опікувався загиблий військовий у Добропіллі. Фото: Uanimals

З прифронтового Добропілля евакуювали трьох кошенят, за якими доглядав військовий. Оборонець загинув на війні, тож піклуватися про них більше не було кому. Зоозахисники передали тварин дружині полеглого оборонця.

Про це розповіли у гуманітарному русі Uanimals.

Як розповіли зоозахисники, кошенята жили у прифронтовому Добропіллі разом із військовим, який доглядав за ними. Одного дня оборонець загинув під час виконання бойового завдання, тож піклуватися про тварин більше не було кому.

До волонтерів звернувся побратим із прохання від дружини полеглого воїна, аби вони передали кошенят їй — на згадку про чоловіка.

“Ми відгукнулися на прохання бійця та евакуювали кошенят із Донеччини”, — розповіли в Uanimals.

Там уточнили, що завдяки внескам небайдужих зоозахисники змогли евакуювати з прифронтових територій, окрім улюбленців з Добропілля, загалом ще 695 тварин.

