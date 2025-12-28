Онлайн-прийоми та консультації для жителів Новогродівської громади. Ілюстративне фото: Depositphotos

У понеділок, 29 грудня, мешканці Новогродівської громади зможуть звернутися до керівництва міської військової адміністрації під час онлайн-прийому.

Про це повідомили в Новогродівській МВА.

29 грудня з 10:00 до 11:00 відбудеться онлайн-прийом громадян, який проведе керівництво Новогродівської міської військової адміністрації та міської ради.

Участь у зустрічі візьмуть начальник Новогродівської МВА Костянтин Дробот, перша заступниця начальника МВА Алла Рябцева, заступниця начальника МВА Ольга Сидорова, а також керівний склад апарату міської ради — секретар Лілія Бегалі та керуюча справами Наталія Кириченко.

Долучитися до онлайн-прийому можна за посиланням.

У міській військовій адміністрації зазначають, що кожне звернення мешканців розглянуть індивідуально, щоб надати необхідну допомогу.

