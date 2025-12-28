Підтримайте Вільне Радіо
У понеділок, 29 грудня, мешканці Новогродівської громади зможуть звернутися до керівництва міської військової адміністрації під час онлайн-прийому.
Про це повідомили в Новогродівській МВА.
29 грудня з 10:00 до 11:00 відбудеться онлайн-прийом громадян, який проведе керівництво Новогродівської міської військової адміністрації та міської ради.
Участь у зустрічі візьмуть начальник Новогродівської МВА Костянтин Дробот, перша заступниця начальника МВА Алла Рябцева, заступниця начальника МВА Ольга Сидорова, а також керівний склад апарату міської ради — секретар Лілія Бегалі та керуюча справами Наталія Кириченко.
Долучитися до онлайн-прийому можна за посиланням.
У міській військовій адміністрації зазначають, що кожне звернення мешканців розглянуть індивідуально, щоб надати необхідну допомогу.
Раніше ми писали про те, що фермеркам із Донеччини пропонують пройти навчання й отримати грант на розвиток власної справи.