Промо-зобарежння до ініціативи "Смачно, бо на дрони!" на дверях одного із закладів-учасників. Фото від фонду “Сучасна Україна”

Благодійна акція “Смачно, бо на дрони!” на другий місяць своєї роботи вже змогла об’єднати 100 закладів громадського харчування задля збору коштів на безпілотники для підрозділів ГУР. Окрім цього, стала доступною карта цих закладів, аби люди, які хочуть допомогти кампанії, знали, куди приходити за стравами й напоями. Розповідаємо, де розташовані заклади-учасники.

Вільне Радіо є інформаційним партнером ініціативи.

На дрони для ГУР збирають гроші вже 100 закладів

Станом на 16 жовтня вже не менше 100 закладів харчування по всій Україні доєдналися до кампанії. Її мета залишається незмінною — зібрати 5 млн грн на SECRET BOXи з FPV-дронами для українських розвідників.

Учасники акції повинні зібрати гроші на хоч один SECRET BOX для ГУР, його вартість — 50 тис. грн. Досягти цього можна, зокрема, додаючи спеціальні благодійні позиції у меню, кошти з продажу яких йдуть на придбання дронів військовим.

На старті кампанії у вересні 2025-го саме така кількість учасників була орієнтиром для організаторів із благодійного фонду “Сучасна Україна”, однак до акції щодня долучаються нові кафе, ресторани й кав’ярні. За даними Фонду, нині у проєкті беруть участь понад 100 закладів із 21 регіону України — від кав’ярень і пабів до сімейних ресторанів та кондитерських. Представники рівненських закладів “Domino” та “Їж Смачно” пояснюють свою участь бажанням зробити власний внесок у перемогу України.

За кількістю учасників кампанії лідерами поки є заклади харчування Вінниччини (загалом 17 учасників), Київщина (15) та Тернопільщина (10 учасників).

На сайті кампанії за посиланням вже запрацювала інтерактивна мапа учасників. Благодійники попередили, що не всі заклади на карті позначені окремо: для зручності перегляду мережі відображаються під одним маркером. Так, у Чернігові чотири ресторани “Варенична Балувана Галя” позначені однією точкою, а в Полтаві мережа “Мама Піца” з 13 локаціями також показана як один заклад — повний перелік адрес можна переглянути на сторінках закладів у соцмережах.

Як саме учасники акції збирають гроші на дрони

Учасники кампанії збирають кошти для українських військових через продаж страв і напоїв: обирають одну або кілька позицій у меню, частину вартості з яких перераховують на закупівлю дронів, або виділяють фіксований відсоток прибутку за тиждень.

Механіка участі серед закладів різниться: частина ресторанів робить благодійними вже наявні страви — бургери, піцу, десерти, пасту, суші, борщ, вареники, каву, коктейлі чи салати. Інформацію про те, які саме позиції беруть участь у зборі, публікують на Instagram-сторінках або в електронних меню. Інші створюють спеціальні страви під кампанію. У тернопільських ресторанах Sfera та “Мідь” з’явився “Коктейль ГУР”, у рівненському кафе “Оранжерія” — коктейль “Крила”, а у вінницькому ресторані “На Гачку” — рол “Смачно, бо на дрони!”.

До кампанії приєдналися й інші заклади. У рівненському бургер-барі “Дядя Скрудж” подають спеціальний бургер “Бавовна” та коктейль “Девіденд Слави”. Сервіс Bluefin delivery запропонував піцу “Гуцулка” та сушібургер “ГУРман”. Кафе “Веранда” із Жовтих Вод донатить частину вартості українізованого бабл-ті “Фура з дронами”, що складається з яблучних кульок, обліпихового сиропу та узвару.

Бургер-паб “Ржавий Краб” з Одеси не створював окремих страв, але передає 10 гривень із кожного проданого бургера. Усі бургери заклад маркує прапорцем із написом “Смачно, бо на дрони!”. Це перший учасник, який повністю зібрав SECRET BOX — комплект дронів, сформований за механікою часткових відрахувань із продажів. За словами команди, працівники закладу — від офіціантів до кухарів — об’єдналися, щоб зібрати кошти на дрони для військових.

Окрім закладів харчування, до кампанії приєднуються інші сфери бізнесу. Апарт-готель LOUIS з Одеси запровадив благодійний номер, а компанія Work.ua допомагає Фонду “Сучасна Україна” залучати нових учасників. До збору коштів також долучилася мережа магазинів “Техно Їжак”, яка збирає гроші на SECRET BOXи з дронами.

Нагадаємо, від 7 вересня в Україні триває благодійна кампанія “Смачно, бо на дрони!”, яка об’єднала різні заклади харчування в бажанні підтримати Головне управління розвідки. Вони збирають гроші на дрони для бійців ГУР за допомогою різних активностей, зокрема благодійних позицій у своїх меню. Журналісти Вільного Радіо вже розповідали раніше, у чому задум програми, що про неї відомо та як до неї доєднатися.