Від 7 вересня в Україні триває благодійна кампанія “Смачно, бо на дрони!”, яка об’єднала різні заклади харчування в бажанні підтримати Головне управління розвідки. Вони збирають гроші на дрони для бійців ГУР за допомогою різних активностей, зокрема благодійних позицій у своїх меню. Розповідаємо, у чому задум програми, що про неї відомо та хто може до неї доєднатися.

Як працює ініціатива

Заклади харчування, які доєдналися до кампанії, збирають кошти на SECRET BOXи вартістю по 50 тисяч гривень. Далі за ці гроші фонд “Сучасна Україна” з ГУР закуповує дрони для бійців Головного управління розвідки, підбираючи їх індивідуально для різних підрозділів.

Заклади вільні обирати методи, якими вони збирають гроші на SECRET BOXи. Зокрема вони можуть:

створити в меню розділ “Збери SECRET BOX” із 10–20 позицій, частина коштів від яких іде на формування комплекту;

перераховувати відсоток від денного чи тижневого доходу;

передавати повну вартість окремих страв або напоїв як донат;

зробити прямий внесок — частково чи повністю покрити один або кілька BOXів;

організувати спеціальний благодійний захід: вечерю, дегустацію, гастро-вечірку чи кулінарний майстер-клас.

Як стати учасником кампанії

Доєднатися до ініціативи можна на сайті кампанії сайті кампанії “Смачно, бо на дрони!” за посиланням. Там доступна форма (внизу сторінки), її треба заповнити. Далі з учасником зконтактує координаторка проєкту. Втім, їй можна написати самостійно. Ім’я — Анна Ордеха:

+38 (050) 032 60 79 (WhatsApp / мобільний) ;

[email protected].

Далі заклад обирає формат участі, та йому надсилають готові друковані матеріали кампанії — постери та таблички для столів. Після початку збору заклад повинен щотижня надсилати коротке оновлення про досягнення. Заклади, які доєдналися до ініціативи, позначають на інтерактивній мапі учасників збору.

Окрім цього, на сайті доступні можливості підтримати ініціативу і для людей та бізнесів, які не пов’язані з харчуванням. Вони можуть придбати один чи кілька SECRET BOX, а також просто зробити пожертву на “банку” через Monobank.

Станом на 16 вересня до кампанії вже доєдналися 40 закладів. Серед них — паб “Пивний кальмарчик”, сімейна ресторація “Три Миколи”, ресторан “Мідь”, ресторан Sfera, ланч-кафе “Релакс” у Тернополі; ресторан Maison у Миколаєві, Jela café, бар HOTEL13, Lucky, “Гамак” у Києві, “Хмільне Мʼясо”, WOK BOX та ресторан “Веранда” у Чернігові, MOJO Sky Garden та MOJO HALL FAMILY у Луцьку, CoffeeTost у Чернівцях, “Лімкенче”, “Грузинські традиції” та “Саке” в Ужгороді, кав’ярня “Ваніль” у Кропивницькому, Couple Coffee, Сімейний ресторан “Scorini”, Грузинський ресторан “Гохо”, City rest & bar KУLTУRNИЙ у Харкові, бургер-паб “Ржавий Краб” в Одесі, студія десертів La Tarte у Черкасах. Окрім того, до ініціативи приєдналися 9 закладів мережі “Балувана Галя” в Чернігові, Житомирі, Черкасах та Києві. Вони доступні на мапі на сайті проєкту.

Що отримають учасники кампанії

Закладам харчування, які зможуть зібрати повну суму на один SECRET BOX (50 тисяч гривень), організатори обіцяють:

відзнаку у вигляді брендованої таблички для розміщення в закладі;

офіційну подяку від Фонду “Сучасна Україна”;

креативне відео із ресторану із зібраним SECRET BOX;

окрему публікацію у соціальних мережах Фонду;

розміщення логотипа ресторану на SECRET BOX, який передадуть підрозділу ГУР.

Для трьох закладів у кожному регіоні, які зберуть найбільше SECRET BOXів, передбачені додаткові бонуси: офіційна подяка від ГУР, запрошення на фінальну благодійну вечерю та можливість особисто долучитися до передачі зібраної допомоги.

