Влада Маріуполя хоче відправити 3,6 тисячі ВПО на відпочинок у Трускавець: скільки це коштуватиме

Відпочинок у Трускавці. Ілюстративне фото: "Тру.city"

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Не менш як 3,6 тисячі переселенців зможуть відпочити у Трускавці, якщо влада Маріуполя знайде там для цього місце. На курортну ініціативу загалом мають близько 3,8 мільйона гривень. Яке дозвілля та умови передбачають — розповідаємо далі.

Про плани журналісти Вільного Радіо дізналися з тендеру на сайті публічних закупівель Prozorro.

У вересні влада Маріуполя почала підшукувати у Трускавці заклад, у якому зможуть відпочити загалом 3,6 тисячі переселенців. На таку ініціативу мають загалом 3 мільйони 844 тисячі гривень — це кошти місцевого бюджету. Опікуватися замовлення доручили КП “М.ЄХАБ”.

За документами, відпочинкове місце має бути в екологічно чистій, курортній зоні, поряд з лісовим масивом та власним бюветом з мінеральними водами. Грошей має вистачити на три зміни — по 12 днів кожна. Так, одночасно відпочиватимуть до 100 ВПО.

На період відновлення маріупольці мешкатимуть у будівлях з покімнатним розміщенням — не більше двох людей в одній. У номерах будуть холодильники, телевізори, окремі санвузли, а ще щотижневе забезпечення чистою постільною білизною.

Також для ВПО передбачили триразове збалансоване (або ж дієтичне) харчування. Серед іншого, хочуть організувати культурно-масової програми — перегляди кіно, гурткові роботи, танцювальні вечори та тренінги з психологічної підтримки.

Поки посадовці очікують пропозицій, однак розраховують відправити переселенців на відпочинок до кінця грудня 2025-го.

Нагадаємо, влада Маріуполя змогла знайти постачальника для їдальні в осередку ВПО на Вінниччині за майже 5,9 мільйона гривень. Це вже третя спроба посадовців підписати договір — минулі пропозиції зривалися через скарги підприємці на порушення умов. Годуватиме переселенців комунальне підприємство з того ж регіону.