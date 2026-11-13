До кінця року в уряді планують профінансувати ще близько тисячі житлових ваучерів для переселенців із ТОТ

Житло. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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Мінрегіонів очікує отримати 2 млрд грн від Банку розвитку Ради Європи до кінця 2026 року. Цей транш дасть змогу профінансувати ще близько тисячі ваучерів для переселенців із окупованих територій.

Про це повідомив голова спеціальної комісії з питань захисту ВПО у Верховній Раді Павло Фролов.

Він додав, що заяви на отримання житлових ваучерів подали вже понад 49 тис. переселенців. Із них 3 301 родина вже придбала житло. Ще понад 41 тис. заяв погодили комісії — наразі люди очікують на кошти за ними.

За словами посадовця, у бюджетному запиті на 2027 рік на ваучери для переселенців із ТОТ передбачили 10,1 млрд грн. Більшість коштів — 8 млрд грн — хочуть виділити з внутрішніх ресурсів держави, а ще 2,1 млрд грн розраховують профінансувати завдяки кредиту від Банку розвитку Ради Європи. Цих коштів має вистачити приблизно на 5 тис. ваучерів.

Утім, зауважимо, що бюджетний запит — лише пропозиції щодо виділення фінансування. Остаточно говорити про виділені суми можна буде вже після ухвалення Закону “Про Державний бюджет на 2027 рік”.

Раніше ми розповідали, що на підтримку ВПО у 2027 році можуть закласти 83,2 млрд грн. Це на 11,6 млрд грн більше, ніж цьогоріч.