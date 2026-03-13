Подача води. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Обмеження запровадять 13 березня о 22:00. Їх застосують до частини Краматорська й селища Біленьке. Та повноцінне водопостачання там мають відновити вже зранку наступного дня.

Про це з посиланням на Краматорський водоканал повідомили в Краматорській міській раді.

Подачу води з технічних причин скоротять до центральної частини Краматорська (від вул. Дружби до вул. Остапа Вишні, а також від бул. Краматорський до вул. Олекси Тихого), мікрорайону Лазурний і частково до Нового Світу й селища Біленьке.

Обмеження триватиме з 22:00 13 березня до 05:00 14 березня.

