Відновлення газопроводу в Красноторці. Скриншот із відео, опублікованого Донецькоблгазом

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Аварійна бригада Краматорського управління газового господарства відремонтувала пошкоджений газопровід в селищі Красноторка. Тимчасово без газу залишалися понад 500 абонентів, однак тепер їм повернули доступ до блакитного палива.

Про це повідомили у пресслужбі Донецькоблгазу.

Аварійна ситуація у селищі виникла внаслідок обстрілу, який відбувся попереднього тижня (27 липня — 2 серпня). Тоді через влучання російського боєприпасу постраждав підземний розподільчий газопровід.

Після ремонту газ повернувся в домівки 564 абонентів, уточнили в Донецькоблгазі.

Додатково там зазначили, що загалом за минулий тиждень на підконтрольній частині регіону зафіксували 63 пошкодження газових мереж, які виникли через бойові дії. Інфраструктура постраждала у Краматорську, Слов’янську, районі Красноторки, Сергіївці, Билбасівці та Новоселівці.

Нагадаємо, в останній день липня управління житлово-комунального господарства Слов’янської МВА оголосило два тендери на будівельні матеріали. За одним планують купити OSB-плити, за іншим — тенти. Їх мають спрямувати на ліквідацію наслідків обстрілів у громаді.