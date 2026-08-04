У Словʼянській громаді зашиватимуть OSB-плитами пошкодження в будинках після обстрілів. Для цього оголосили два тендери (деталі)

Пошкоджена обстрілом будівля у Словʼянську, яку закрили OSB-плитами. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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В останній день липня управління житлово-комунального господарства Слов’янської МВА оголосило два тендери на будівельні матеріали. За одним планують купити OSB-плити, за іншим — тенти. Їх мають спрямувати на ліквідацію наслідків обстрілів у громаді.

Відповідні тендери журналісти Вільного Радіо знайшли у державній електронній системі публічних закупівель Prozorro.

Згідно з документами, управління ЖКГ планує купити 5 тисяч OSB-плит, що підходять для використання в умовах помірної вологості. Вони мають сягати 1,25 м завширшки й 2,5 м завдовжки. Товщина плит повинна бути 9 мм, а вага — від 17 до 19 кг залежно від виробника та вологості.

Сплатити за плити готові понад 3,7 млн грн без ПДВ. Утім, якщо в тендері переможе платник цього податку і громаді треба буде врахувати його суму в договорі, вартість може сягнути понад 4,5 млн грн. Платитимуть за закупівлю з місцевого бюджету.

Нині ж управління ще приймає пропозиції від учасників. Переможець тендера має привезти плити у Словʼянськ до 5 вересня 2026 року включно.

Крім того, управління ЖКГ уже шукає підрядника, який до тієї ж дати поставить йому два види будівельних тентів. Перший має бути 4 метри завширшки і 6 завдовжки, а другий — 4 завширшки і 8 завдовжки. Водночас обидва види повинні бути виготовлені зі щільного поліетилену, стійкого до дії сонячних променів, вітру й вологи, і мати металеві кріплення з антикорозійним оцинкованим покриттям.

Дах будинку, закритий будівельним тентом. Ілюстративне фото: Ja-Mar Roofing & Sheet Metal

Сукупно в управлінні ЖКГ хочуть купити 595 одиниць першого виду тенту і 179 одиниць другого. Сплатити за них можуть понад 1,3 млн грн без ПДВ. Утім, як і з OSB-плитами, залежно від переможця загальна вартість договору може сягнути понад 1,5 млн грн (включно з податком). Оплатити тенти також планують коштом місцевого бюджету.

Нагадаємо, останнім часом Словʼянська громада, зокрема сам Словʼянськ, усе частіше потерпає від російських ударів. Зокрема, 1 серпня 2026 року росіяни поранили в місті одну людину. 2 серпня через авіаудар і атаку окупантів по автомобільному мосту там дістали поранень двоє людей. А 3 серпня через обстріл Високоіванівки (район у Слов’янську) одна людина загинула, ще троє — зазнали поранень.