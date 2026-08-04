Наслідки російських атак у Донецькій області, 3 серпня 2026-го. Фото: поліція Донеччини

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Поліції вдалося зафіксувати ще 1 224 атаки з боку армії країни-агресорки по підконтрольній частині Донеччини за добу 3 серпня. Удари були знову спрямовані не лише на лінію фронту, але і на житлові квартали регіону. Не обійшлося без загибелі та поранення цивільних мешканців.

Загиблі були в Дружківці та Слов’янську

Згідно зі зведенням від поліції, під вогнем були: міста Дружківка, Краматорськ, Слов’янськ, селища Билбасівка, Біленьке, Новодонецьке, Ясногірка.

По Дружківці росіяни вдарили п’ятьма FPV-дронами — одна людина загинула, поранені ще троє. Постраждали два приватні будинки.

Через обстріл Високоіванівки (район у Слов’янську) одна людина загинула, ще троє — зазнали поранень, зокрема хлопець 2009 року народження. Також зазнали руйнувань три оселі та заклад освіти.

Краматорськ пережив 11 атак, зокрема влучання 250-кілограмової авіабомби та дронів. Там поранена одна людина, пошкоджені сім приватних будинків, адмінбудівля, заклад освіти та автомобілі.

Через влучання дрона “Молнія-2” у Біленькому (Краматорська громада) зазнала поранень одна людина, пошкоджений приватний будинок. У Билбасівці та Ясногірці постраждали по одному приватному будинку.

Загалом за добу на Донеччині зазнали руйнувань 22 цивільні об’єкти, з них 14 — житлові будинки.

Після опівночі росіяни тричі били по Краматорську — руйнувань зазнали багатоквартирний будинок, садове товариство та цивільне авто. Під удар також потрапило Новодонецьке, де постраждала адмінбудівля.

Начальник ДонОВА Вадим Філашкін уточнив. що також влучання фіксували у Добропіллі, Райгородку та Сергіївці.

На Покровському напрямку зупинили 22 штурми загарбників

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку російські військові дев’ять разів намагалися вклинитися в оборону ЗСУ у районі Зарічного та в напрямку Дробишевого, Ставків і Діброви;

на Слов’янському напрямку окупанти провели 22 штурми поблизу Закітного, Кривої Луки, Різниківки, а також у напрямку Миколаївки й Рай-Олександрівки;

дві атаки російських загарбників були на Краматорському напрямку — у районі Федорівки Другої та в напрямку Юрківки;

поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Іллінівки, Русиного Яру та в напрямку Новопавлівки армійці країни-агресорки провели 35 атак на Костянтинівському напрямку ;

на Покровському напрямку військовослужбовці ЗСУ зупинили 22 штурми російських сил у районах Котлиного, Удачного, Новомиколаївки, а також у напрямку Нового Шахового, Шевченка, Матяшева, Василівки, Мирного та Новопідгороднього.

Нагадаємо, від 4 серпня у Слов’янську змінили графік руху частини міських автобусів після атаки на міст у районі Черевківки: тепер пошкоджену переправу пасажирам доведеться перетинати пішки. А далі — пересісти на автобуси з протилежного боку.