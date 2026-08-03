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У Малотаранівці та Привіллі загинули двоє цивільних, ще 14 у регіоні — поранені: як минуло 2 серпня на Донеччині (ЗВЕДЕННЯ)

В'ячеслав Попович
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За 2 серпня російські військові завдали по підконтрольній частині Донецької області 1 267 ударів, під вогнем опинилися лінія фронту та житлові квартали регіону, повідомляє обласне управління поліції. Серед цивільних не обійшлося без загиблих і поранених, а у Слов’янську загарбники вдарили по мосту. Розповідаємо про ситуацію в регіоні за добу.

Загиблі були в Малотаранівці та Привіллі

Під вогнем за добу були сім населених пунктів: міста Дружківка, Краматорськ та Слов’янськ, селища Малотаранівка та Райгородок, села Кіндратівка й Привілля, повідомили у поліції.

По Малотаранівці росіяни били три рази — одна людина загинула, ще одна поранена. Пошкоджені приватний будинок і цивільне авто.

По Привіллю росіяни били чотирма дронами “Герань-3” — загинув працівник пожежної охорони, ще дев’ять людей — зазнали поранень. У селі постраждали магазин та два авто.

Слов’янськ росіяни атакували 250-кілограмовою авіабомбою, з РСЗВ “Смерч” та дронами. Поранені двоє людей, пошкоджені багатоквартирний та 15 приватних будинків, адмінбудівля, база відпочинку, об’єкт інфраструктури (йдеться про автомобільний міст) та цивільне авто.

Двоє людей поранені у Дружківці після влучання FPV-дрона.

На Краматорськ росіяни спрямували 10 дронів різного типу — пошкоджені багатоквартирний та два приватні будинки, нежитлове приміщення та три цивільні авто.

У Райгородку постраждали три приватні будинки та цех.

Загалом за добу, як пише поліція, на Донеччині зазнав руйнувань 41 цивільний об’єкт, з них 23 — житлові будинки.

Додаткові дані стосовно наслідків влучань надає начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Він стверджує, що атаки також фіксували у Миколаївці (зруйновані три оселі та промислове приміщення), Билбасівці (пошкоджений приватний будинок) та Олександрівці (постраждала інфраструктура).

Жертви російських атак у Донецькій області за 2 серпня 2026-го. Інфографіка: Вільне Радіо
У Привіллі загинув працівник пожежної охорони, ще дев’ятеро людей поранені
Наслідки російських атак у Донецькій області, 2 серпня 2026-го. Фото: поліція Донеччини
Наслідки атаки дронів “Герань-3” на Привілля у Донецькій області
Наслідки російських атак у Донецькій області, 2 серпня 2026-го. Фото: поліція Донеччини
У Малотаранівці після російського удару загинула людина та пошкоджене авто
Наслідки російських атак у Донецькій області, 2 серпня 2026-го. Фото: поліція Донеччини
Наслідки влучання по мосту в Слов’янську. Фото: Вадим Лях

На Покровському напрямку ЗСУ відбили 30 атак

  • на Лиманському напрямку, згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, окупанти 10 разів намагалися вклинитися в оборону ЗСУ. Атаки були у напрямку Лиману, Ставка та Діброви, а також поблизу Новоселівки, Озерного й Зарічного;
  • російські військові 17 разів атакували поблизу Різниківки, Закітного та Кривої Луки, а також у напрямку Пискунівки й Рай-Олександрівки на Слов’янському напрямку;
  • на Краматорському напрямку окупанти атакували один раз у напрямку Юрківки;
  • загарбники здійснили 20 атак поблизу Костянтинівки, Іллінівки, Русиного Яру та Шахового, а також у напрямку Довгої Балки, Нового Шахового, Павлівки, Вільного й Кучерового Яру на Костянтинівському напрямку;
  • на Покровському напрямку Сили оборони України зупинили 30 штурмових дій армійців країни-агресорки поблизу Котлиного, Удачного та Новомиколаївки, а також у напрямку Нового Донбасу, Білицького, Шевченка, Василівки, Світлого, Гулевого, Новопідгороднього й Новопавлівки.

Нагадаємо, на початку серпня російські війська продовжували наступальні операції на Слов’янському напрямку фронту, однак, за даними американських аналітиків, не досягли підтвердженого прогресу. Це сталося через контратаки Сил оборони України на цьому напрямку.

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