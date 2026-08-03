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За 2 серпня російські військові завдали по підконтрольній частині Донецької області 1 267 ударів, під вогнем опинилися лінія фронту та житлові квартали регіону, повідомляє обласне управління поліції. Серед цивільних не обійшлося без загиблих і поранених, а у Слов’янську загарбники вдарили по мосту. Розповідаємо про ситуацію в регіоні за добу.
Під вогнем за добу були сім населених пунктів: міста Дружківка, Краматорськ та Слов’янськ, селища Малотаранівка та Райгородок, села Кіндратівка й Привілля, повідомили у поліції.
По Малотаранівці росіяни били три рази — одна людина загинула, ще одна поранена. Пошкоджені приватний будинок і цивільне авто.
По Привіллю росіяни били чотирма дронами “Герань-3” — загинув працівник пожежної охорони, ще дев’ять людей — зазнали поранень. У селі постраждали магазин та два авто.
Слов’янськ росіяни атакували 250-кілограмовою авіабомбою, з РСЗВ “Смерч” та дронами. Поранені двоє людей, пошкоджені багатоквартирний та 15 приватних будинків, адмінбудівля, база відпочинку, об’єкт інфраструктури (йдеться про автомобільний міст) та цивільне авто.
Двоє людей поранені у Дружківці після влучання FPV-дрона.
На Краматорськ росіяни спрямували 10 дронів різного типу — пошкоджені багатоквартирний та два приватні будинки, нежитлове приміщення та три цивільні авто.
У Райгородку постраждали три приватні будинки та цех.
Загалом за добу, як пише поліція, на Донеччині зазнав руйнувань 41 цивільний об’єкт, з них 23 — житлові будинки.
Додаткові дані стосовно наслідків влучань надає начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Він стверджує, що атаки також фіксували у Миколаївці (зруйновані три оселі та промислове приміщення), Билбасівці (пошкоджений приватний будинок) та Олександрівці (постраждала інфраструктура).
Нагадаємо, на початку серпня російські війська продовжували наступальні операції на Слов’янському напрямку фронту, однак, за даними американських аналітиків, не досягли підтвердженого прогресу. Це сталося через контратаки Сил оборони України на цьому напрямку.