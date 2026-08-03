Українські сили провели контратаку на Слов’янському напрямку, — Інститут вивчення війни

Слов'янськ та Рай-Олександрівка на мапі DeepState

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На початку серпня російські війська продовжували наступальні операції на Слов’янському напрямку фронту, однак, за даними американських аналітиків, не досягли підтвердженого прогресу. Це сталося через контратаки Сил оборони України на цьому напрямку.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни від 2 серпня 2026 року.

У звіті Інституту вивчення війни стверджують про контратаку українських військових у районі Рай-Олександрівки (Миколаївська громада) на сході від Слов’янська. Про це стверджують, посилаючись на допис російського провоєнного блогера.

За даними аналітиків, для підготовки майбутнього наступу на Слов’янськ російські війська й надалі застосовують керовані авіабомби. Начальник військової адміністрації Слов’янська Вадим Лях повідомив, що вранці 2 серпня по місту вдарила авіабомба ФАБ-250.

Водночас українські підрозділи завдають ударів по пунктах управління російськими безпілотниками в тиловому районі на південь від Костянтинівки. В Інституті вивчення війни припускають, що ці дії покликані частково зупинити атаки РФ на українські шляхи постачання.

Український офіцер і сержант, які проходили службу поблизу Костянтинівки, розповіли аналітикам, що “значна кількість” російських дронів типу “Молнія” ускладнює логістику в місті та навколо нього. За словами сержанта, дрони “Молнія” здатні долати до двадцяти кілометрів, а безпілотники авіаційного типу — до сорока, що ускладнює нічні логістичні маршрути через Краматорськ та Слов’янськ.

Нагадаємо, українські військові заявили про нові удари по енергетичній інфраструктурі на тимчасово окупованій частині Донеччини. За даними Сил безпілотних систем, протягом двох діб вони атакували Зуївську ТЕС біля Зугреса та пʼять електропідстанцій у Маріуполі.