Пожежа на території Зуївської ТЕС біля Зугресу після ураження українськими безпілотниками. Скриншот з відео СБС

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Українські військові заявили про нові удари по енергетичній інфраструктурі на тимчасово окупованій частині Донеччини. За даними Сил безпілотних систем, протягом двох діб вони атакували Зуївську ТЕС біля Зугреса та пʼять електропідстанцій у Маріуполі.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді на позивний Мадяр.

За його словами, у ніч на 1 серпня оператори батальйону Wormbusters 414 окремої бригади СБС “Птахи Мадяра” уразили енергетичну інфраструктуру Зуївської ТЕС, що розташована поблизу окупованого Зугреса.

Наступної ночі, 2 серпня, пілоти 1-го Окремого центру Сил безпілотних систем, за словами Бровді, атакували одразу пʼять електропідстанцій у Маріуполі. Йдеться про:

підстанцію 330 кВ “Мирна”;

підстанцію 220 кВ “Азовська-220”;

підстанцію 110 кВ “Місто-6”;

підстанцію 110 кВ “Місто-11”;

підстанцію 110 кВ “Місто-2”.

Дорозвідка і повторне ураження електропідстанції в місті Маріуполь. Скриншот з відео СБС

Командувач СБС також повідомив, що ці удари стали частиною операції “Кримський рубильник off”, яка триває на тимчасово окупованих територіях України. За його даними, лише за останні 72 години українські оператори безпілотників уразили 13 енергетичних об’єктів, а з 1 липня по 2 серпня — 177 енергетичних цілей на тимчасово окупованих територіях.

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