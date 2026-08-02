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Українські військові заявили про нові удари по енергетичній інфраструктурі на тимчасово окупованій частині Донеччини. За даними Сил безпілотних систем, протягом двох діб вони атакували Зуївську ТЕС біля Зугреса та пʼять електропідстанцій у Маріуполі.
Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді на позивний Мадяр.
За його словами, у ніч на 1 серпня оператори батальйону Wormbusters 414 окремої бригади СБС “Птахи Мадяра” уразили енергетичну інфраструктуру Зуївської ТЕС, що розташована поблизу окупованого Зугреса.
Наступної ночі, 2 серпня, пілоти 1-го Окремого центру Сил безпілотних систем, за словами Бровді, атакували одразу пʼять електропідстанцій у Маріуполі. Йдеться про:
Командувач СБС також повідомив, що ці удари стали частиною операції “Кримський рубильник off”, яка триває на тимчасово окупованих територіях України. За його даними, лише за останні 72 години українські оператори безпілотників уразили 13 енергетичних об’єктів, а з 1 липня по 2 серпня — 177 енергетичних цілей на тимчасово окупованих територіях.
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