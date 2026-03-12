Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Деякі мешканці Світлодарської міської територіальної громади, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС, можуть отримати одноразову грошову допомогу до 40-х роковин катастрофи. Заяву можна подати до 5 квітня. Розповідаємо, як це зробити та для кого призначені виплати.

Інструкцію щодо подачі заявки опублікували у пресслужбі Світлодарської міської ВА.

Грошова допомога до річниці катастрофи призначена людям з інвалідністю з-поміж учасників ліквідації аварії на ЧАЕС (категорія 1) або потерпілих від аварії (також категорії 1). Розмір виплати для всіх заявників однаковий — по 10 тис. грн.

Для оформлення допомоги заявник подає особисту заяву (приклад є нижче) разом із наступним пакетом документів:

копія паспорта (книжечка — 1, 2 сторінки та сторінка з реєстрацією; або ID-картка — лицьовий і зворотний бік);

копія довідки про присвоєння РНОКПП або сторінки паспорта з відміткою про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта (для осіб, які відмовилися від РНОКПП з релігійних переконань);

витяг з реєстру територіальної громади;

копія довідки ВПО;

копія посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС (категорія 1) або особи, яка постраждала від Чорнобильської катастрофи (категорія 1);

реквізити особистого поточного рахунку заявника (IBAN).

Усі копії документів заявник засвідчує власноруч: проставляє відмітку “Згідно з оригіналом”, підпис, ім’я та прізвище, а також дату засвідчення. Далі папери треба сфотографувати та надіслати на електронну пошту: [email protected], аби представники відділу соцзахисту їх перевірили.

Після цього документи разом із заявою потрібно надіслати за допомогою “Нової пошти”. Звернутися за подальшими інструкціями та консультаціями можна за номером:

095 878-28-01

Нагадаємо, діти з Донеччини можуть безкоштовно відпочити на Київщині, Закарпатті та Хмельниччині. Путівки з бюджетів купують для дітей з пільгових категорій та тих, хто відзначився великими успіхами в навчанні. Журналісти Вільного Радіо розповіли, скільки виділили на дитячий відпочинок у різних громадах, які табори та санаторії доступні у 2026 році та що потрібно для подання заявки.