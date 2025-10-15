Розбита військова автівка. Ілюстративне фото: "Перша електронна газета"

Українського військовослужбовця, який проходив службу як старший водій та мав звання майстер-сержанта, засудили до шести років позбавлення волі за вчинене в січні 2025 року ДТП. Воно відбулося в Дружківці у нічний час доби та призвело до смерті однієї людини.

Відповідний вирок Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу журналісти Вільного Радіо знайшли в Єдиному реєстрі судових рішень.

Так, суд встановив, що фігурант справи 3 січня 2025 року приблизно о 21:40 у п’яному стані керував авто, у якому був пасажир. Автомобіль прямував з боку Краматорська в напрямку селища Олексієво-Дружківка.

Коли водій їхав через Дружківку, він дотримувався швидкості близько у 80 кілометрів на годину, тобто перевищував допустиму для населених пунктів межу швидкості. Окрім цього, дорожнє полотно було неосвітленим та мокрим. Враховуючи ці обставини, а також сп’яніння водія, він не зміг увійти в поворот на вулиці Олекси Тихого — авто виїхало в кювет глибиною 1,1 метра.

Через аварію пасажир авто зазнав тілесних ушкоджень, зокрема розрив брижі тонкої кишки та садна обличчя й правого передпліччя. Близько через п’ять годин після аварії, о 03:15 ночі 4 січня, пасажир помер у Центральній міській клінічній лікарні Дружківки. Причиною смерті стали розрив брижі тонкого кишківника та внутрішня кровотеча, спричинена цією травмою. У пасажира були дружина й син.

4 січня водія затримали. На суді він визнав, що перевищував швидкісний режим та не впорався з керуванням авто, однак заперечував, що був п’яним. Суд не прийняв до уваги ці показання, адже раніше фігурант визнав перед слідчими. Окрім цього, алкогольне сп’яніння встановили експерти.

Дружина пасажира подала цивільний позов через моральну шкоду, заподіяну цим ДТП сім’ї померлого: 450 тис. грн дружині та ще 650 тис. грн його сину. Водій погодився її відшкодувати.

Фігуранта справи суд 9 жовтня 2025 року визнав винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 ККУ). Чоловіка засудили до шести років позбавлення волі. Окрім цього, на 5 років йому заборонили керувати транспортними засобами.

Строк відбування терміну рахують з дати затримання, тобто з 4 січня 2025 року.

Окрім цього, засуджений має сплатити компенсацію за моральну шкоду рідним загиблого (1.1 млн грн) та ще 22 451,2 грн державі за залучення експертів. Протягом 30 днів після проголошення вироку фігурант справи має право подати апеляцію.

