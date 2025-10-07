Фігуранти справи поряд з правоохоронцями. Фото: ДБР

Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно підполковника Сил оборони, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем та пособництві в ухиленні від військової служби: чоловік нібито направив двох своїх підлеглих військових працювати на подвір’ї свого будинку на Донеччині, а також у власному кіоску з вуличною їжею.

Про це повідомили у пресслужбі спецпрокуратури східного регіону, а також у ДБР.

Згідно з даними спецпрокуратури, підозрюваним начальник квартирно-експлуатаційної служби тилу логістики однієї із військових частин Сил оборони України. Упродовж від січня 2023 по грудень 2024 року він використовував двох своїх підлеглих, залучаючи їх до будівельних та господарських робіт на території свого будинку в Покровському районі Донецькій області.

Окрім цього, за вказівкою фігуранта справи двоє військових також збудували малу архітектурну форму (МАФ, кіоск) біля його будинку. Там підлеглі підозрюваного почали продавати продукти та готувати вуличну їжу, зокрема шаурму, уточнюють у Державному бюро розслідувань. Кіоск належав дружині офіцера.

Весь цей час двоє військових, яких використовував у власних цілях підполковник, отримували грошове забезпечення, зокрема “бойові”: одному з них нарахували 2 184 817 грн, іншому — 2 205 385 грн. Таким чином, загальна сума збитків державі досягла 4 390 202 грн, уточнили у слідстві.

Офіцеру інкримінують зловживання службовим становищем та пособництво в ухиленні військовослужбовця від несення обов’язків військової служби шляхом обману, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 КК України). Максимальне покарання, яке загрожує підполковнику, — 10 років в’язниці.

Додатково до суду скерували обвинувальні акти щодо двох військовослужбовців, які виконували незаконні вказівки свого командира. Їх обвинувачують в ухиленні від несення військової служби шляхом обману (ч. 4 ст. 409 КК України), максимальне покарання — також до 10 років в’язниці.

Нагадаємо, прокурори Донеччини повідомили про підозру дев’яти людям, що могли навмисно або через недбалість завдати збитків бюджету загалом на 40 мільйонів гривень. Серед них працівники комунальних і приватних підприємств, а також переселенець з окупованого селища.