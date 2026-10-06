 До суду передали справу командира взводу на Донеччині, який міг привласнити та продати постріли до гранатометів
Підтримати
RU
Крамничка Підтримати

До суду передали справу командира взводу на Донеччині, який міг привласнити та продати постріли до гранатометів

Богдан Комаровський
Читати російською

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо

Щомісячно Одноразово

Правоохоронці завершили досудове розслідування в справі командира взводу на Донеччині, який міг привласнити частину пострілів до гранатометів, а згодом продати їх. Суму завданих збитків оцінюють в понад 1,1 мільйона гривень. Запобіжний захід фігуранту не обирали, чому — читайте далі.

Про це у коментарі журналістам Вільного Радіо розповіла речниця Державного бюро розслідувань у Краматорську Валерія Осипець.

За матеріалами справи, йдеться про командира взводу, який виконує бойові завдання на фронтах Донецької області. Чоловік отримав для свого підрозділу боєприпаси, однак частину з них вирішив продати. Офіцер привласнив 40 пострілів до гранатометів, а після збув їх за 8,5 тисячі доларів.

Правоохоронці затримали військовослужбовця. Завдані державі збитки оцінюють в понад 1,1 мільйона гривень. Однак під час досудового розслідування їх змогли відшкодувати в повному обсязі.

Командира взводу обвинувачують у привласненні військовослужбовцем бойових припасів в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 410 КК України). Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Разом із тим, уточнила представниця ДБР, запобіжний захід фігуранту в цій справі не обирали, бо його він отримав у межах іншого кримінального провадження. Чоловік перебуває під вартою із правом внесення застави.

Нагадаємо, правоохоронці завершили розслідування щодо заступника командира з медичної служби однієї з військових частин Донеччини та фельдшерки, якій він, як вважають слідчі, оформлював бойові надбавки без підстав. Обвинувальний акт стосовно двох фігурантів справи вже передали до суду.

Додати Вільне Радіо як бажане джерело в Google
Завантажити ще...