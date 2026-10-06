До суду передали справу командира взводу на Донеччині, який міг привласнити та продати постріли до гранатометів

Суд над військовим. Ілюстративний колаж "Судово-юридична газета"

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Правоохоронці завершили досудове розслідування в справі командира взводу на Донеччині, який міг привласнити частину пострілів до гранатометів, а згодом продати їх. Суму завданих збитків оцінюють в понад 1,1 мільйона гривень. Запобіжний захід фігуранту не обирали, чому — читайте далі.

Про це у коментарі журналістам Вільного Радіо розповіла речниця Державного бюро розслідувань у Краматорську Валерія Осипець.

За матеріалами справи, йдеться про командира взводу, який виконує бойові завдання на фронтах Донецької області. Чоловік отримав для свого підрозділу боєприпаси, однак частину з них вирішив продати. Офіцер привласнив 40 пострілів до гранатометів, а після збув їх за 8,5 тисячі доларів.

Правоохоронці затримали військовослужбовця. Завдані державі збитки оцінюють в понад 1,1 мільйона гривень. Однак під час досудового розслідування їх змогли відшкодувати в повному обсязі.

Командира взводу обвинувачують у привласненні військовослужбовцем бойових припасів в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 410 КК України). Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Разом із тим, уточнила представниця ДБР, запобіжний захід фігуранту в цій справі не обирали, бо його він отримав у межах іншого кримінального провадження. Чоловік перебуває під вартою із правом внесення застави.

Нагадаємо, правоохоронці завершили розслідування щодо заступника командира з медичної служби однієї з військових частин Донеччини та фельдшерки, якій він, як вважають слідчі, оформлював бойові надбавки без підстав. Обвинувальний акт стосовно двох фігурантів справи вже передали до суду.