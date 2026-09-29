За безпідставну виплату 2,3 млн “бойових” судитимуть медикиню та її командира: що відомо

Фігурант справи поряд зі слідчим ДБР. Фото: Державне бюро розслідувань

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Державне бюро розслідувань завершило розслідування щодо заступника командира з медичної служби однієї з військових частин Донеччини та фельдшерки, якій він, як вважають слідчі, оформлював бойові надбавки без підстав. Обвинувальний акт стосовно двох фігурантів справи вже передали до суду.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

За даними слідства, протягом майже трьох років, до лютого 2025-го, заступник командира вносив до рапортів неправдиві відомості про те, що фельдшерка перебувала в Лимані. Насправді вона здебільшого жила в Краматорську, а також неодноразово виїжджала за межі області й не брала участі у завданнях у районі бойових дій.

Через це військовослужбовиця безпідставно отримала понад 2,3 млн грн додаткової винагороди. Окрім цього, протягом згаданого періоду її підвищили та призначили медичною сестрою відділення медичної роти, уточнюють у ДБР.

Заступника командира з медслужби обвинувачують у зловживанні службовим становищем, службовому підробленні та пособництві в ухиленні від військової служби. Його дії кваліфіковано (ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27 та ч. 4 ст. 409 ККУ). Як уточнила у коментарі для Вільного Радіо ДБР у Краматорську Валерія Осипець, підозрюваному на час розслідування обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

Фельдшерці інкримінують ухилення від військової служби та заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 409 та ч. 5 ст. 190 ККУ). Їй обрали запобіжний захід у вигляді застави, яку вона внесла.

Обох можуть покарати ув’язненням на термін до 10 років.

Командира частини, який також був причетний до схеми, суд уже визнав винним. Завдані державі збитки відшкодовані, доповнили в Державному бюро розслідувань.

Нагадаємо, напередодні правоохоронці завершили досудове розслідування у справі щодо привласнення 47 мільйонів гривень — їх виділяли на закупівлю дронів та іншого обладнання для військової частини на Донеччині. За даними слідства, частина техніки не дійшла до оборонців, а інша була непридатною для використання в бойових умовах. Обвинувальний акт проти пʼятьох фігурантів скерували до суду.