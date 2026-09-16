Справу про крадіжку 47 млн грн на закупівлях дронів для військової частини на Донеччині передали до суду: хто фігурує

Справа про оборудку на 47 млн грн на дронах та іншому обладнання для військової частини на Донеччині. Фото: ДБР

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Правоохоронці завершили досудове розслідування у справі щодо привласнення 47 мільйонів гривень — їх виділяли на закупівлю дронів та іншого обладнання для військової частини на Донеччині. За даними слідства, частина техніки не дійшла до оборонців, а інша була непридатною для використання в бойових умовах. Обвинувальний акт проти пʼятьох фігурантів скерували до суду.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

Там встановили, що організатором оборудки був командир військової частини. До схеми він залучив трьох підлеглих службовців та цивільного — власника фірм, через які проводили закупівлі та виводили бюджетні кошти в готівку. Гроші надходили військовій частині для придбання FPV-дронів та коліматорних прицілів.

Натомість кошти перераховували підконтрольним компаніям за техніку, якої або фактично не існувало, або яка не відповідала заявленим характеристикам. Для цього учасники готували фіктивні “маркетингові дослідження”, договори, акти та накладні, щоб обґрунтувати закупівлі у заздалегідь визначених компаній. Після цього гроші переводили в готівку та розподіляли між собою, кажуть у ДБР.

Окремо слідчі встановили, що FPV-дрони, які за документами начебто були закуплені, до військової частини фактично не надходили. Щоб приховати їх відсутність, командир наказував оформлювати документи про нібито використання дронів під час бойових дій.

Загалом у документах було оформлено “придбання” 1 815 дронів.

Під час розслідування правоохоронці провели понад 20 обшуків, вилучили непридатні коліматорні приціли та призначили понад 70 експертиз. Усіх п’ятьох учасників злочинної організації затримали в різних регіонах України — на Донеччині, Дніпропетровщині, Харківщині та у Києві.

Командира військової частини, який нині перебуває під вартою, та його спільники обвинувачують:

у створенні злочинної організації (ч. 2, 3 ст. 255 КК України);

розкраданні бюджетних коштів в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 191 КК України);

внесенні неправдивих даних до офіційних документів (ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України).

Разом із тим на майно фігурантів наклали арешт — задля відшкодування державі збитків.

Нагадаємо, правоохоронці повідомили про підозру начальнику штабу однієї з військових частин у Донецькій області. За даними слідства, через дії офіцера була безпідставна виплата “бойових” на майже 2,4 мільйона гривень. Йому загрожує до 8 років увʼязнення.