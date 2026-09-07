Начальника штабу військової частини на Донеччині підозрюють в безпідставних виплатах “бойових” на майже 2,4 млн грн

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Правоохоронці повідомили про підозру начальнику штабу однієї з військових частин у Донецькій області. За даними слідства, через дії офіцера була безпідставна виплата “бойових” на майже 2,4 мільйона гривень. Йому загрожує до 8 років увʼязнення.
Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.
За матеріалами справи, начальник штабу перевіряв та документував безпосередню участь оборонців у бойових діях або ж їх забезпеченні. Однак чоловік подав командиру частини рапорти із неналежно перевіреними відомостями щодо виконання завдань на території Донецької області.
Саме на підставі цих документів, кажуть правоохоронці, здійснювали незаконне нарахування “бойових” виплат. Через дії офіцера держава зазнала збитків майже на 2,4 мільйона гривень.
Фігуранту повідомили про підозру в недбалому ставленні до військової служби, що спричинило тяжкі наслідки та вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України). Начальнику штабу загрожує до 8 років позбавлення волі, якщо його провину зможуть довести в суді.
У коментарі журналістам Вільного Радіо в пресслужбі ДБР уточнили, що військовому обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобовʼязання. Разом із тим правоохоронці вживають заходів задля компенсації завданих державі збитків.
Нагадаємо, раніше під час розслідування справи про ймовірну схему фіктивного працевлаштування військовозобов’язаних на одному з комунальних підприємств Краматорська правоохоронці отримали нові докази. Суд дозволив слідчим отримати телефонні дані одного з фігурантів, а в матеріалах справи розкрили нові обставини, які можуть підтверджувати, що чоловік не працював на підприємстві, хоча мав бронювання від мобілізації.