Начальника штабу військової частини на Донеччині підозрюють в безпідставних виплатах “бойових” на майже 2,4 млн грн

Фігурант справи про безпідставні "бойові" виплати. Фото: ДБР

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Правоохоронці повідомили про підозру начальнику штабу однієї з військових частин у Донецькій області. За даними слідства, через дії офіцера була безпідставна виплата “бойових” на майже 2,4 мільйона гривень. Йому загрожує до 8 років увʼязнення.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

За матеріалами справи, начальник штабу перевіряв та документував безпосередню участь оборонців у бойових діях або ж їх забезпеченні. Однак чоловік подав командиру частини рапорти із неналежно перевіреними відомостями щодо виконання завдань на території Донецької області.

Саме на підставі цих документів, кажуть правоохоронці, здійснювали незаконне нарахування “бойових” виплат. Через дії офіцера держава зазнала збитків майже на 2,4 мільйона гривень.

Фігуранту повідомили про підозру в недбалому ставленні до військової служби, що спричинило тяжкі наслідки та вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України). Начальнику штабу загрожує до 8 років позбавлення волі, якщо його провину зможуть довести в суді.