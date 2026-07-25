Підозрювані в організації схеми бронювання військовозобовʼязаних у Краматорську. Фото: прокуратура Донецької області

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Під час розслідування справи про ймовірну схему фіктивного працевлаштування військовозобов’язаних на одному з комунальних підприємств Краматорська правоохоронці отримали нові докази. Суд дозволив слідчим отримати телефонні дані одного з фігурантів, а в матеріалах справи розкрили нові обставини, які можуть підтверджувати, що чоловік не працював на підприємстві, хоча мав бронювання від мобілізації.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з ухвали Новокодацького районного суду Дніпра.

У червні 2026 року правоохоронці повідомили про підозру начальнику одного з комунальних підприємств Краматорська та старшій інспекторці з кадрів. За даними справи, вони організували схему, за якою двох військовозобов’язаних чоловіків формально працевлаштували слюсарями з ремонту устаткування.

Насправді, як вважає слідство, вони не виконували жодної роботи, але отримали бронювання від мобілізації. Слідчі стверджують, що інспекторка щомісяця підписувала табелі обліку робочого часу, завдяки чому “паперовим” працівникам нараховували зарплату. Ці гроші керівництво надалі знімало з банківських рахунків та використовувало на власний розсуд.

Підозрювані в організації схеми бронювання військовозобовʼязаних у Краматорську. Фото: прокуратура Донецької області

Обох фігурантів підозрюють у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, а інспекторці інкримінують підроблення офіційних документів.

За майже рік, із березня 2025-го до квітня 2026 року, учасники схеми могли незаконно заволодіти майже 400 тисячами гривень.

Нові деталі справи

Тепер із судової ухвали стали відомі нові подробиці розслідування. У матеріалах зазначено, що один із чоловіків, якого слідство вважає фіктивно працевлаштованим, імовірно працював позмінно на іншому підприємстві, а до КП був оформлений лише для отримання бронювання.

Крім цього, правоохоронці повідомляють, що проаналізували дані мобільного оператора одного з фігурантів. За їхньою інформацією, протягом 2025 року телефон чоловіка регулярно фіксувався не лише у Краматорську, а й у Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Київській, Житомирській, Львівській, Рівненській, Хмельницькій, Тернопільській, Одеській, Закарпатській та Миколаївській областях. Такі дані можуть свідчити про те, що в робочий час він перебував далеко від місця офіційної роботи.

Щодо другого чоловіка слідство також заявляє, що той нібито періодично виїжджав до інших областей у робочі дні, а його відсутність не відображали у службовій документації підприємства.

Саме тому слідчі звернулися до суду з проханням надати тимчасовий доступ до інформації про телефонні зʼєднання другого фігуранта. Суд це клопотання задовольнив. Правоохоронці зможуть отримати дані про дзвінки, повідомлення та місце перебування мобільного телефона за період із 1 січня 2025 року до 2 липня 2026 року.

Під час досудового розслідування правоохоронці також встановили, що до ймовірної схеми можуть бути причетні й працівники комунального виробничого підприємства Краматорська. Зокрема, в ухвалі згадується чоловік, який із 26 березня 2025 року обіймає посаду слюсаря з ремонту устаткування теплових мереж. Саме його, як вважають слідчі, могли оформити на роботу лише для отримання бронювання від мобілізації. В ухвалі суду назву підприємства та імена фігурантів приховали. Водночас із матеріалів справи випливає, що йдеться про керівника комунального виробничого підприємства.

У Краматорську працює лише одне підприємство, на якому міг працювати слюсар з обслуговування устаткування теплових мереж, а саме комунальне виробниче підприємство “Краматорська тепломережа”. Ця установа є в переліку критичних та має право бронювати працівників.

За даними аналітичної системи YouControl, станом на 1 січня 2025 року директором цього підприємства був Разживін Микола Олексійович. Чоловіка відсторонили від посади до 1 серпня 2026 року. Підставою стало розпорядження начальника Краматорської міської військової адміністрації від 25 червня 2026 року.

Скриншот з OpenDataBot із відомостями про відсторонення від посади Миколи Разживіна

Окрім цього, з ухвали стало відомо, що розслідування ведуть не лише за статтями про заволодіння майном та підроблення документів. У кримінальному провадженні також перевіряють можливе вчинення правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 362 Кримінального кодексу України — несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в інформаційних системах.

Нагадаємо, директора Центральної міської лікарні Вугледарської міської ради підозрюють у вимаганні коштів за сприяння в оформлені групи інвалідності. За версією слідства, він мав вплинути на рішення комісії.