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Директора Вугледарської міської лікарні підозрюють у вимаганні 400 тисяч гривень за сприяння в оформленні групи інвалідності. За версією слідства, посадовець обіцяв вплинути на членів експертної комісії, а також організував виготовлення підроблених медичних документів через лікарів. Наразі суд зобовʼязав підозрюваного і надалі дотримуватися встановлених для нього обмежень.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з ухвали Новокодацького районного суду Дніпра.

За даними слідства, восени 2025 року директор Центральної міської лікарні Вугледарської міської ради дізнався, що один із чоловіків планує оформити групу інвалідності через професійне захворювання. Як стверджують правоохоронці, посадовець повідомив, що має особисті звʼязки з членами експертної комісії Інституту медицини праці ім. Ю. І. Кундієва НАМН України та може вплинути на ухвалення рішення.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, керівником лікарні є Сергій Леонідович Шутько.

Сергій Леонідович Шутько. Фото: pokrovsk.news

За таку “послугу”, за версією слідства, директор вимагав 400 тисяч гривень. При цьому, як зазначено в матеріалах справи, він попередив чоловіка, що без грошей документи можуть розглянути негативно.

Також директор пояснив, що для оформлення інвалідності необхідно пройти низку медичних обстежень та отримати відповідні документи, а також передати гроші працівникам медичних закладів і посадовцям Державної служби України з питань праці. Зокрема, за оформлення документів у Держпраці він нібито вимагав ще 32 тисячі гривень.

Замість того щоб платити, потерпілий звернувся до поліції із заявою про вимагання неправомірної вигоди. Відтоді, як стверджують слідчі, всі контакти між ним і підозрюваним відбувалися під контролем правоохоронців.

Слідчі вважають, що посадовець залучив до схеми ще двох лікарів. Один із них без обстеження пацієнта видав виписку із медичної картки із неправдивими діагнозами, а інший — консультативний висновок спеціаліста. Ці документи, як стверджують слідчі, мали стати підставою для подальшого оформлення інвалідності.

Окремий епізод справи стосується лікарки-пульмонолога Обласної лікарні інтенсивного лікування Маріуполя. За даними слідства, директор закладу переконав медикиню виготовити фіктивні документи про стаціонарне лікування чоловіка, хоча той його не проходив. За це пацієнт, діючи під контролем правоохоронців, переказав майже 15 тисяч гривень на банківську картку довіреної особи підозрюваного. Частину цих коштів згодом перерахували лікарці.

Директора Вугледарської лікарні підозрюють:

в одержанні неправомірної вигоди за вплив на ухвалення рішення уповноваженого на виконання функцій держави (ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України);

підбурюванні до підкупу працівника підприємства, установи чи організації (ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 354);

підбурюванні до підроблення офіційних документів (ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 358).

У квітні 2026 року підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 166,4 тисячі гривень. Після внесення застави його зобов’язали не залишати місце проживання без дозволу слідчого або суду, повідомляти про зміну місця проживання та утримуватися від спілкування зі свідками у справі.

15 липня Новокодацький районний суд Дніпра продовжив дію цих обовʼязків до 16 вересня 2026 року. Захист просив дозволити підозрюваному їздити територією всієї Дніпропетровської області через службові відрядження, однак суд відмовив у цьому клопотанні.

Раніше ми писали, що голову Маріупольського МСЕК засудили за хабар у розмірі 5 тисяч доларів — вона погодилась “розв’язати питання” з отриманням третьої групи інвалідності.