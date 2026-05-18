Голову маріупольської МСЕК засудили за хабар у 5 тис. доларів: який вирок

Голова Донецької обласної МСЕК №2 у залі суду. Фото: "Суспільне. Хмельницький"

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

11 травня голову Донецької обласної МСЕК №2, релокованої з Маріуполя до Хмельницького, засудили до п’яти років позбавлення волі. Суд встановив, що посадовиця погодилась “розв’язати питання” з отриманням третьої групи інвалідності за 5 тис. доларів США. Фігурантку затримали ще у грудні 2024-го, розгляд справи тривав майже на півтора року. Попри представлені докази, Олена У. своєї провини не визнала.

Відповідний вирок журналісти Вільного Радіо знайшли в Єдиному державному реєстрі судових рішень. Ім’я засудженої опублікували на порталі “Судова влада України”.

За матеріалами справи, 19 серпня 2024 року до Донецької обласної МСЕК №2 у Хмельницькому звернувся чоловік щодо оформлення інвалідності. Він звернувся за консультацією до фігурантки справи Олени У, яка під час розмови жестом показала три пальці та зазначила, що може швидко допомогти отримати статус людини з інвалідністю.

Після першого натяку на хабар чоловік звернувся до правоохоронців і надалі діяв під їхнім контролем. Він повернувся до Олени У. 2 грудня та показав жестом п’ять пальців і запитав, чи досить — вона двічі відповіла “так”.

12–13 грудня посадовиця перебувала у відрядженні в Києві, де ознайомила членів комісії з документами заявника. Для підтвердження наявності інвалідності не вистачало знімків МРТ та висновку нейрохірурга. Комісія погодилась надати третю групу лише за умови отримання цього висновку.

16 грудня чоловік прийшов до кабінету МСЕК у межах спеціального слідчого експерименту. При собі він мав 200 доларів власних коштів та 48 імітаційних купюр номіналом 100 доларів кожна — разом на суму п’ять тисяч доларів. Олена У. підписала акт огляду одноосібно, без двох інших членів комісії, вийшла до чоловіка в коридор і сказала йому передати гроші через старшу медсестру.

Коли він залашив суму в шухляді столу — в кабінет увійшли правоохоронці. Під час обшуків вони вилучили імітаційні купюри, медичну документацію, готівку в гривнях і болгарських левах, три телефони. Додатково у квартирі медсестри знайшли 500 і 20 тисяч доларів, які суд встановив як власність голови МСЕК. У той день її затримали, вона була ув’язнена від 16 по 19 грудня, поки не вийшла під заставу.

У суді Олена У. провини не визнала, однак підтвердила, що консультувала заявника, організовувала розгляд його документів і підписала рішення про встановлення третьої групи інвалідності на один рік.

Фігурантку справи визнали винною у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 ККУ) та призначили покарання — п’ять років позбавлення волі, конфіскацією всього майна окрім житла та заборону обіймати керівні посади. Попереднє ув’язнення з 16 по 19 грудня 2024 року зарахували в строк покарання.

До 10 червня фігурантка справи може оскаржити вирок суду за допомогою апеляції. Якщо цього не станеться, рішення набуде законної сили.

Нагадаємо, медика зі Слов’янська засудили до восьми років колонії із конфіскацією майна та іншими обмеженнями за вимогу хабарів від командира відділення ЗСУ. Засуджений, як встановив суд, вимагав по 15 тис. грн за кожен “чистий” висновок стосовно сп’яніння підлеглих військового. А також погрожував фальсифікувати висновки на шкоду останньому, якщо той не заплатить. Під час обшуків у завідувача виявили десятки тисяч гривень та доларів США, а також готівку в російських рублях, польських злотих та інших валютах.